Weekend w lubelskich klubach: Prima aprilis na parkiecie!

W Helium Club (ul. Hempla 5) w sobotę odbyła się impreza „APRIL FOOLS & Miqro”.

Prima aprilisowa impreza była też w sobotę w klubie 30 (ul. Jasna 7).

W piątek w klubie Dom Kultury była impreza "Wiosna Ach to Ty!"

W klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) sobotnia impreza będąca jednocześnie after party po Moto Session była zatytułowana „Why So Serious?!”.

W Klubie Czekolada (ul. Narutowicza 9) w sobotę odbyła się impreza „1 Urodziny Mix&Match styloly&BO4GO!”.

W Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40) sobotnia noc to „Bal u Kwaśniewskiego”.

