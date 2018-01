Zawiedziony musiał być Guillermo del Toro, którego „Kształt wody” mimo 7. nominacji otrzymał jedynie 2 statuetki (najlepszy reżyser i najlepsza muzyka). Wśród zdobywców nagrody znaleźli się też: Gary Oldman za „Czas mroku”, James Franco za „Disaster Artist”, Saoirse Ronan za „Lady Bird”, Ewan McGregor za „Fargo”, Elisabeth Moss za „Opowieść podręcznej”.

Gwiazdy w ramach inicjatywy Time’s Up ubrały się całe na czarno, by sprzeciwić się przemocy seksualnej i nierównościom w miejscach pracy.

Złote Globy 2018 - nominacje i zwycięzcy

PRODUKCJE KINOWE

Najlepszy film dramatyczny

Czwarta władza

Dunkierka

Kształt wody

Tamte dni, tamte noce

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Najlepszy film komediowy lub musical

Disaster Artist

I, Tonya

Król rozrywki

Lady Bird

Uciekaj!

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Timothée Chalamet – Tamte dni, tamte noce jako Elio Perlman

Daniel Day-Lewis – Nić widmo jako Reynolds Woodcock

Tom Hanks – Czwarta władza jako Ben Bradlee

Gary Oldman – Czas mroku jako Winston Churchill

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq. jako Roman J. Israel

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Jessica Chastain – Gra o wszystko jako Molly Bloom

Sally Hawkins – Kształt wody jako Elisa Esposito

Frances McDormand – Trzy billboardy za Ebbing, Missouri jako Mildred Hayes

Meryl Streep – Czwarta władza jako Katharine Graham

Michelle Williams – Wszystkie pieniądze świata jako Gail Harris

Najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu

Steve Carell – Wojna płci jako Robert Larimore Riggs

Ansel Elgort – Baby Driver jako Baby / Miles

James Franco – Disaster Artist jako Tommy Wiseau

Hugh Jackman – Król rozrywki jako P.T. Barnum

Daniel Kaluuya – Uciekaj! jako Chris Washington

Najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu

Judi Dench – Powiernik królowej jako Królowa Victoria

Helen Mirren – The Leisure Seeker jako Ella Robina

Margot Robbie – I, Tonya jako Tonya Harding

Saoirse Ronan – Lady Bird jako Christine „Lady Bird” McPherson

Emma Stone – Wojna płci jako Billie Jean King

Najlepszy aktor drugoplanowy

Willem Dafoe – The Florida Project jako Bobby Hicks

Armie Hammer – Tamte dni, tamte noce jako Oliver

Richard Jenkins – Kształt wody jako Giles

Christopher Plummer – Wszystkie pieniądze świata jako Jean Paul Getty

Sam Rockwell – Trzy billboardy za Ebbing, Missouri jako Jason Dixon

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Mary J. Blige – Mudbound jako Florence Jackson

Hong Chau – Pomniejszenie jako Ngoc Lan Tran

Allison Janney – I, Tonya jako LaVona Golden

Laurie Metcalf – Lady Bird jako Marion McPherson

Octavia Spencer – Kształt wody jako Zelda Fuller

Najlepszy reżyser

Guillermo del Toro – Kształt wody

Martin McDonagh – Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Christopher Nolan – Dunkierka

Ridley Scott – Wszystkie pieniądze świata

Steven Spielberg – Czwarta władza

Najlepszy scenariusz

Guillermo del Toro i Vanessa Taylor – Kształt wody

Greta Gerwig – Lady Bird

Liz Hannah & Josh Singer – Czwarta władza

Martin McDonagh – Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Aaron Sorkin – Gra o wszystko

Najlepsza muzyka

Carter Burwell – Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Alexandre Desplat – Kształt wody

Jonny Greenwood – Nić widmo

John Williams – Czwarta władza

Hans Zimmer – Dunkierka

Najlepsza piosenka

„Home” (Nick Jonas, Justin Tranter i Nick Monson) – Fernando

„Mighty River” (Raphael Saadiq, Mary J. Blige i Taura Stinson) – Mudbound

„Remember Me” (Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez) – Coco

„The Star” (Mariah Carey i Marc Shaiman) – Pierwsza gwiazdka

„This Is Me” (Benj Pasek i Justin Paul) – Król rozrywki

Najlepszy film animowany

Coco

Dzieciak rządzi

Fernando

The Breadwinner

Twój Vincent

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Fantastyczna kobieta (Chile)

Najpierw zabili mojego ojca (Kambodża)

Niemiłość (Rosja)

The Square (Szwecja/Niemcy/Francja)

W ułamku sekundy (Niemcy/Francja)

PRODUKCJE TELEWIZYJNE

Najlepszy serial dramatyczny

Gra o tron

Opowieść podręcznej

Stranger Things

Tacy jesteśmy

The Crown

Najlepszy serial komediowy lub musical

Czarno to widzę

The Marvelous Mrs. Maisel

Specjalista od niczego

SMILF

Will & Grace

Najlepszy miniserial lub film telewizyjny

Wielkie kłamstewka

Fargo

Konflikt: Bette i Joan

Grzesznica

Tajemnice Laketop: China Girl

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jason Bateman – Ozark jako Martin „Marty” Byrde

Sterling K. Brown – Tacy jesteśmy jako Randall Pearson

Freddie Highmore – The Good Doctor jako Shaun Murphy

Bob Odenkirk – Zadzwoń do Saula jako Jimmy McGill

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Liev Schreiber – Ray Donovan jako Ray Donovan

Caitriona Balfe – Outlander jako Claire Fraser

Claire Foy – The Crown jako Elżbieta II

Maggie Gyllenhaal – Kroniki Times Square jako Eileen „Candy” Merrell

Katherine Langford – Trzynaście powodów jako Hannah Baker

Elisabeth Moss – Opowieść podręcznej jako June Osborne/Offred

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Anthony Anderson – Czarno to widzę jako Andre „Dre” Johnson Sr.

Aziz Ansari – Specjalista od niczego jako Dev Shah

Kevin Bacon – I Love Dick jako Dick

William H. Macy – Shameless – Niepokorni jako Frank Gallagher

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Eric McCormack – Will & Grace jako Will Truman

Pamela Adlon – Lepsze życie jako Sam Fox

Alison Brie – GLOW jako Ruth „Zoya the Destroya" Wilder

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel jako Miriam „Midge” Maisel

Issa Rae – Niepewne jako Issa Dee

Frankie Shaw – SMILF jako Bridgette Bird

Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Robert De Niro – Arcyoszust jako Bernard Madoff

Jude Law – Młody papież jako Pius XIII

Kyle MacLachlan – Twin Peaks jako Dale Cooper

Ewan McGregor – Fargo jako Emmit i Raymond „Ray” Stussy

Geoffrey Rush – Geniusz jako Albert Einstein

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Jessica Biel – The Sinner jako Cora Tannetti

Nicole Kidman – Wielkie kłamstewka jako Celeste Wright

Jessica Lange – Konflikt: Bette i Joan jako Joan Crawford

Susan Sarandon – Konflikt: Bette i Joan jako Bette Davis

Reese Witherspoon – Wielkie kłamstewka jako Madeleine Mackenzie

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym

David Harbour – Stranger Things jako Jim Hopper

Alfred Molina – Konflikt: Bette i Joan jako Robert Aldrich

Alexander Skarsgård – Wielkie kłamstewka jako Perry Wright

Christian Slater – Mr. Robot jako Mr. Robot/Edward Alderson

David Thewlis – Fargo jako V.M. Varga

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym

Laura Dern – Wielkie kłamstewka jako Renata Klein

Ann Dowd – Opowieść podręcznej jako ciocia Lydia

Chrissy Metz – Tacy jesteśmy jako Kate Pearson

Michelle Pfeiffer – Arcyoszust jako Ruth Madoff

Shailene Woodley – Wielkie kłamstewka jako Jane Chapman

NAGRODA HONOROWA

Oprah Winfrey – Nagroda im. Cecila B. DeMille’a