122 miejsca w Szkole Orląt. Ostatni dzwonek dla przyszłych pilotów

W tym roku Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przyjmuje na kilka kierunków i specjalności.

– Jak zwykle czekamy na kandydatów na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach pilot samolotu odrzutowego, transportowego, śmigłowca, operator bezzałogowych statków powietrznych i wykrywania celów – mówi mjr Agnieszka Kossowska z Wydziału Wychowawczego WSOSP w Dęblinie. Poza tym na przyszłych studentów czekają miejsca na kierunku Nawigacja w specjalnościach nawigator naprowadzania i kontroler ruchu lotniczego oraz na Logistyce.

Naukę w „Szkole Orląt” rozpoczną w tym roku 122 osoby, w tym 87 na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, 22 na nawigacji oraz 13 na logistyce.

Zmiany czekają na kierunku szkolącym przyszłych pilotów. – Po raz pierwszy warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do WSOSP jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów – mówi mjr Kossowska. – Każdy kandydat na pilota, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu w WSOSP w Dęblinie – dodaje.

Termin składania dokumentów do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych mija 31 marca. Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniach od 10 do 14 lipca. Powołanie do służby kandydackiej nastąpi 16 sierpnia.