Chłopcy włamali się do zamkniętej szkoły

Sprawcy po wypchnięciu okna weszli do budynku zamkniętej szkoły w Dęblinie.

Do zdarzenia doszło 28 grudnia ubiegłego roku. Sprawcy nie zdołali nic zabrać. Uciekli, spłoszeni przez włączony alarm.

Policjanci z komisariatu w Dęblinie ustalili, że byli to dwaj nastolatkowie. 14 i 15-latek zostali już przesłuchani. Obaj przyznali się do zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem. Teraz materiały sprawy trafią do Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, który zadecyduje o ich dalszym losie.

