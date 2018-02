Do tragicznego wypadku drogowego doszło wczoraj wieczorem w Sierskowoli (powiat rycki). Na drodze krajowej nr 17 zderzyły się czołowo dwa samochody – peugeot i mercedes. Lekarzom nie udało się uratować życia 74-letniego mężczyzny, który podróżował peugotem.

Do wypadku doszło ok. godz. 19. – Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 77-letnia mieszkanka Polańczyka kierując samochodem marki Peugeot z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu doprowadzając do zderzenia z mercedesem, który poruszał się w kierunku Lublina – opisuje mł. asp. Katarzyna Szewczuk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Kobieta i jej 74-letni pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kierowca mercedesa, obywatel Ukrainy był trzeźwy.

– Zbadanie stanu trzeźwości kierującej peugeotem nie było możliwe ze względu na jej stan zdrowia – dodaje mł ASP. Sewczuk. – Została od niej pobrana krew do badań.

Po wypadku droga była częściowo zablokowana. Ruch odbywał się wahadłowo.

>>>