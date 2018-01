Dęblin: "W imieniu Rzeczypospolitej wręczam Wam broń"

We wtorek podczas uroczystego apelu Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, wręczył broń żołnierzom I turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Generał Krawczyk powitał w murach WSOSP nowo przybyłych i przypomniał im, że broń, którą otrzymują to symbol walki, bezpieczeństwa, żołnierskiej dyscypliny i męstwa:

– Witam wszystkich, a w sposób szczególny nowych żołnierzy służby przygotowawczej. Mam nadzieje, że odkąd tu jesteście, czujecie się szczególnie wyróżnieni, będąc w gronie podchorążych słynnej Szkoły Orląt. Dziękuję Wam za to, że podjęliście takie wyzwanie i wstąpiliście w szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy - weźmiecie po raz pierwszy broń do ręki. Niech służy do obrony ludzkiego życia i Rzeczypospolitej.

Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej odbędzie się 2 lutego.