Doprowadził do wypadku i uciekł. Znaleźli go policjanci

Zajechał drogę innemu kierowcy i doprowadził do wypadku, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. 22-latek jest już w rękach policji.

Do zdarzenia doszło 16 grudnia przed godz. 6:00 w Stężycy na ul. Rokickiej. Kierowca zielonego audi 80 podczas wyprzedzania zajechał drogę i uderzył w osobowego peugeota, który następnie wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca audi oddalił się z miejsca zdarzenia, a kierowca peugeota z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Sprawą zajęli się policjanci z dęblińskiego komisariatu. W środę ustalili miejsce parkowania audi orazsprawcę wypadku. To 22-letni mieszkaniec Dęblina. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 3 lat więzienia.