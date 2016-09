Kto zjadł kaszankę i karkówkę przeznaczoną dla dzieci? Prokurator w urzędzie miasta

Urzędnicy z dęblińskiego ratusza są podejrzani o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o wędliny i kosmetyki za około 26 tys. zł, jakie kupowano w latach 2013 i 2014 rzekomo dla dziecięcych świetlic. Prokuratura w Rykach wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Żywność, m.in. udka z kurczaka, kaszanka, kawa, oliwki, karkówka oraz kosmetyki (kremy do ciała) o wartości nawet tysiąca złotych miesięcznie to towary, które pracownicy ratusza kupowali dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Dęblinie. Niestety, jak się okazało po latach, zakupy nie trafiały do potrzebujących. Aferę opisaliśmy w sierpniu. Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina, o tej sprawie zawiadomiła prokuraturę. Ta zakończyła właśnie tzw. czynności sprawdzające i wszczęła śledztwo.

– Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez pracowników administracji samorządowej Dęblina. Osoby te wprowadziły w błąd burmistrza, informując o tym, że towary, o których mowa, trafiały dla dzieci, a w rzeczywistości tak się nie działo – mówi Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Na razie śledczy nie wskazują konkretnych osób odpowiedzialnych za nadużycia, używając ogólnego stwierdzenia „pracownicy administracji”. Wszyscy, którzy zajmowali się procederem przywłaszczania sobie żywności oraz innych towarów, a także świadkowie, w ciągu najbliższych miesięcy zostaną przesłuchani.