Markowa odzież? Policjanci wypatrzyli na targu podróbki

Policjanci ustalili, że na jednym ze stoisk oferowana jest do sprzedaży odzież znanych marek z podrobionym znakiem towarowym. Policjanci zabezpieczyli ponad 150 sztuk odzieży oraz zatrzymali 35-letniego obywatela Bułgarii, który oferował trefny towar.

35-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty, do których przyznał się. Jak informują policjanci, zgodnie z przepisami "Ustawy prawo własności przemysłowej" nielegalne używanie znaku towarowego zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.