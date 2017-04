Ryki: BMW zderzyło się z motocyklem (zdjęcia)

W poniedziałek w Rykach doszło do zderzenia BMW z motocyklem. Kierujący jednośladem nie miał prawa jazdy.

Do wypadku doszło po godz. 13:00 w Rykach na skrzyżowaniu ulic: Żytniej i Wspólnej. Policjanci ustalili, że kierowca BMW wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście i doszło do zderzenia. Kierujący bmw nie odniósł obrażeń, motocyklista trafił do szpitala. Kierujący byli trzeźwi.