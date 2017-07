Ryki: Kaskaderskie wyczyny już w niedzielę

Międzynarodowa grupa Flott Cascaders Team w Rykach ma zamiar zaprezentować coś wyjątkowego. Jak zapewniają, część przygotowywanych sztuczek zostanie zademonstrowana po raz pierwszy w Polsce. Na stadionie obejrzymy m.in. "szybkie i wściekłe BMW", "strzał do auta z bazooki", "ekspertów od zadań specjalnych" i wiele innych atrakcji. Kaskaderzy w planach mają także auto-rodeo, skoki na motycyklach motocrossowych (ruchome rampy), a to wszystko okraszone dużą porcją rockowej muzyki, ognia i efektów pirotechnicznych. Wśród zawodników, którzy wystąpią przed rycką publicznością zobaczymy mistrzów FMX z Polski, Anglii i Czech.

Początek niedzielnego, kaskaderskiego show o godz. 19. Bilety do nabycia na miejscu, godzinę przed pokazem. Ceny - 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy), dzieci do lat 12 (20 zł) do lat 3 (gratis).

Pięć pojedynczych wejściówek trafi do zwycięzców naszego konkursu, którzy jako pierwsi wysłali do nas prawidłowe odpowiedzi na pytanie - Z którego kraju na świecie wywodzą się zawody pick-upów na ogromnych kołach, zwanych "monster truck'ami". Prawidłowa odpowiedź to oczywiście Stany Zjednoczone. Bilety na niedzielne pokazy na stadionie wygrali: pani Anna, pan Bartłomiej, pan Daniel, pani Aleksandra oraz pan Tadeusz, do których wkrótce zadzwonimy.