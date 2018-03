Ryki wyremontują drogi

Prace remontowe mają objąć odcinki dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Przy użyciu specjalnych emulsji oraz kruszywa odnowiona zostanie nawierzchnia o łącznej powierzchni co najmniej 4600 mkw. 460 mkw to powierzchnia objęta tzw. prawem opcji. Oznacza to, że zostanie odnowiona jeśli gmina podejmie taką decyzję.