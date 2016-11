10 Gala MMA Thunderstrike już w sobotę

- W karcie walk jest aż 17 pojedynków – mówi Kamil Giez Menager TFL. - Robiąc tak duży event zadbaliśmy jako federacja, by karta walk była równie imponująca pod względem jakości stąd aż cztery pojedynki o pasy mistrzowskie podczas jednej gali – dodaje.

W głównej walce wieczoru Michał Oleksiejczuk z Łęcznej zmierzy się z czołowym w europejskich rankingach zawodnikiem - Dawidem Baziakiem, znanym z gal federacji KSW. Dla Oleksiejczuka będzie to pierwsza walka, w której będzie bronić pasa mistrzowskiego. - Dawid Baziak w przeszłości bił się dla organizacji KSW. Obecnie walczy dla największej organizacji w Rosji. Nie kalkuluje i nie patrzę na to kto wychodzi przeciwko mnie. Podchodzę do tej walki bez żadnego respektu i chce zakończyć ją przed czasem – zapowiada łęcznianin.

- Walka wieczoru jest na poziomie wysokiego europejskiego i światowego MMA, to będzie coś na co kibice czekali dziesięć gal. Dawid ma 17 walk na koncie , dla Michała będzie to najtrudniejszy sprawdzian w karierze – komentuje sobotnie starcie Jacek Sarna, organizator gali.

Drugą walka wieczoru będzie rewanżowe starcie Jakuba Piesiewicza i Mikołaja Kałudy a jego stawką pas mistrzowski w kategorii koguciej (-61kg). - Wszyscy wiedzą, jak wyglądały moje dwie ostatnie walki. W poprzednim starciu z Kałudą był remis. Tym razem będzie inaczej. To jest moja walka i mój pas – mówi przed pojedynkiem Piesiewicz.

- Kuba to doświadczony i wszechstronny zawodnik, którego nie można lekceważyć. Stanowi zagrożenie w każdym aspekcie walki. Bardzo się cieszę, że organizator dotrzymał słowa i będziemy mogli ponownie skrzyżować rękawice w oktagonie – dodaje Kałuda.

Miłośnicy kobiecego będą się emocjonować pojedynkiem reprezentantki Lublina - Barbary Judin - z zawodniczką z Chełma - Adrianną Stańkowską. - Na co dzień nie mam okazji walczyć z kobietami, więc sparuję z mężczyznami. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by dobrze pokazać się przed lubelską widownią. Od niedawna trenuje MMA, ale będę chciała dać radość swoim znajomym i rodzinie, tym bardziej, że gala odbywa się w moim rodzinnym mieście..– zapowiada Judin

Bilety na galę w sprzedaży w MOSIR Al. Zygmuntowskie 4, klubie K1 ul. Kleeberga 12A oraz pod numerem telefonu 788384111. Więcej informacji na stronie www.tflmma.pl.

Karta Walk:

O pas TFL w kat. półciężkiej:

93 kg: Michał Oleksiejczuk vs Dawid Baziak

O pas TFL w kat. piórkowej:

61 kg: Jakub Piesiewicz vs Mikołaj Kałuda

Pozostałe:

68 kg: Sebastian Kotwica vs Sławomir Szczepański * 77 kg: Marcin Bartosik vs Piotr Poniedziałek * 73 kg: Marek Wrzaszcz vs Tomasz Makowski * 73 kg: Mariusz Skwarek vs Łukasz Szecówka * 84 kg: Piotr Walawski vs. Artur Skrzypiec

Walki Amatorskie:

*84 kg: Witalij Dżus vs Nikodem Ziemecki * 73 kg: Cezary Oleksiejczuk vs Gustaw Cieślar * 64 kg: Kemran Borchashvili vs Paweł Czuj * 70 kg: Marcin Kowalczyk vs Michał Sobiech * 68 kg: Barbara Judin vs Adrianna Stańkowska * 74 kg: Jakub Niewiadomski vs Bartosz Kowal * 84 kg: Wojciech Żuchnik vs Mikołaj Dziabor * 77 kg: Adrian Żak vs Marcin Skrzek * 73 kg: Paweł Sidor vs. Karol Żurowski.