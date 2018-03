Adam Nawałka: Sprawdzian z Nigerią uważam za bardzo wartościowy (wideo)

Reprezentacja Polski przegrała z Nigerią 0:1 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Bramkę z rzutu karnego zdobył w 61. minucie Victor Moses. – Nie byliśmy gorszą drużyną. Nie zasłużyliśmy na porażkę. To my prowadziliśmy grę. To trochę cieszy, ale nie strzeliliśmy gola od kilku spotkań. To w jakiś sposób boli. Nie spuszczamy głowy. Wiemy co mamy poprawić. Sprawdzian uważam za bardzo wartościowy – powiedział po spotkaniu trener reprezentacji Polski Adam Nawałka.