Adrian Kowal został mistrzem Polski seniorów w boksie

Co więcej, każde z jego zwycięstw było bardzo przekonujące. Już w ćwierćfinale nie dał najmniejszych szans Marcinowi Hejoszowi z Copacabany Konin. Półfinałową walkę wygrał przez walkower, a w finale stoczył pasjonujący bój z Jarosławem Iwanowem z Wisły Kraków.

Kowal w pojedynku o złoto zaprezentował bardzo efektowny boks. Od pierwszych minut zdominował swojego rywala i prowadził walkę w wysokim tempie. Lublinianin zasypywał reprezentanta Wisły gradem uderzeń, a do tego umiejętnie unikał ciosów przeciwnika. Iwanow przez długi okres zdawał się być kompletnie oszołomiony agresywnością Kowala, który nie dawał krakowianinowi nawet momentu odpoczynku. Dodatkowo, w trzeciej rundzie Iwanow walczył z rozciętym łukiem brwiowym, co dodatkowo utrudniało mu ocenę sytuacji. Po zakończeniu walki sędziowie nie mieli najmniejszych wątpliwości i jednogłośnie wskazali na Kowala. – Jestem dumny z mojego podopiecznego. Ciągle poszukujemy sponsorów, którzy wspomogliby Adriana w rozwoju kariery. On może być świetną reklamą dla wielu firm, zwłaszcza, że jego celem jest dobry występ w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tam będzie w najlepszym dla pięściarza wieku. Na razie jednak koncentrujemy się na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Berlinie – mówi Andrzej Głąb, trener Olimpu Lublin. – Mój plan na tę walkę zakładał, że pierwszą rundę zaboksuję bardzo agresywnie. W drugiej jeszcze mocniej podkręciłem tempo, a w ostatniej części pojedynku już odpoczywałem i trzymałem rywala na dystans. Złoto jest dla mnie olbrzymim sukcesem, zwłaszcza, że ostatnio miałem ciężki okres, bo dużo pracowałem i nie miałem wystarczającej ilości czasu na trening – powiedział portalowi bokser.org Adrian Kowal.

Mistrzostwa Polski w Sokółce

Ćwierćfinały – kat. 56 kg: Adrian Kowal (BKS Olimp Lublin) – Marcin Hejosz (KS Copacabana Konin) 5:0 * 60 kg: Kamil Wieczorek (KS Paco Lublin) – Jakub Kras (PTB Tiger Tarnów) 0:5 * 69 kg: Mateusz Kostecki (WKS Desant Kraków) – Damian Cieślik (KB Sparta Kraśnik) 5:0 * 75 kg: Wiktor Szadkowski (Paco) – Aleksander Smołka (UKS Śląsk Ruda Śląska) 0:5 * + 91 kg: Paweł Wierzbicki (UKS Boxing Sokółka) – Adam Kulik (Paco) 5:0.

Półfinał – kat. 56 kg: Kowal – Sebastian Gierada (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) w.o.

Finał – kat. 56 kg: Kowal – Jarosław Iwanow (TS Wisła Kraków) 5:0.

Porażka Soczyńskiego

Michał Soczyński już po pierwszej walce zakończył swoją przygodę z młodzieżowymi mistrzostwami świata. Zawodnik Paco Lublin walczący w kategorii wagowej 81 kg okazał się gorszy od Osvarego Davida Morrella Gutierreza z Kuby. Polak przegrał przez jednogłośną decyzje sędziów.