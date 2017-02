Ajax – Legia 1:0. Mistrz Polski żegna się z Ligą Europy

Przed tygodniem zespół trenera Jacka Magiery na własnym stadionie bezbramkowo zremisował z ekipą z Holandii i do Amsterdamu udawał się z zamiarem zdobycia gola, a co za tym idzie awansu do kolejnej fazy. Jednak sporym osłabieniem przed rewanżem był brak Miroslava Radovicia, który pauzował przez nadmiar żółtych kartek.

W pierwszym kwadransie lekką przewagę optyczną uzyskali gospodarze, ale nie potrafili stworzyć sobie dogodnej sytuacji do zdobycia gola. Wreszcie w 20 minucie z dystansu uderzył Ziyech, a Arkadiusza Malarza uratował słupek. Piętnaście minut później w polu karnym głową uderzał Classen, ale piłka poleciałą wysoko nad poprzeczką. Legioniści najlepszą okazję na gola w pierwszej połowie mieli w 41 minucie. Jednak po dobrym dośrodkowaniu z prawej flanki piłki wślizgiem nie sięgnął Odjidja-Ofoe.

Druga połowa rozpoczęła się idealnie dla gospodarzy. W 49 minucie Ajax na prowadzenie wyprowadził Viergever popisując się skuteczną dobitką strzału jednego z partnerów i mistrzowie Polski musieli odrabiać straty. Najbliżej wyrównania był w 76 minucie Dąbrowski, ale jego dobre uderzenie głową złapał Onana. W końcówce Legia starała się zdobyć gola na wagę remisu, ale nie potrafiła stworzyć dogodnej okazji. Z kolei Ajax w samej końcówce mógł zdobyć drugiego gola ale jego zawodnicy źle rozegrali kontratak i ostatecznie Holendrzy zwyciężyli 1:0 i to oni awansowali do kolejnej fazy Ligi Europy.

Ajax Amsterdam – Legia Warszawa 1:0 (0:0)

Bramka: Viergever (49)

Kartki: Sánchez, B. Traoré, Veltman)

Ajax: Onana – Veltman, Sánchez, Riedewald, Viergever – Claassen, Schoene, Ziyech – B. Traoré, Dolberg (82. Nouri), Younes.

Legia: Malarz – Broź, M. Dąbrowski, Pazdan, Hloušek – Kopczyński (82. Chima Chukwu), Jodłowiec (58. Moulin), Kazaiszwili, Odjidja-Ofoe – Guilherme (74. Necid), Kucharczyk.

Sędziował: Anthony Taylor (Anglia)