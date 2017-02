Ajax - Legia transmisja na żywo. Gdzie oglądać w TV i Internecie?

W pierwszym starciu obu drużyn bliżej wygranej był Ajax. Wicemistrz Holandii zdobył nawet gola, ale sędziowie nie zauważyli, że piłka przekroczyła linię bramkową po strzale Davy Klaassena. Goście mieli więcej z gry, lepsze okazje, ale po przerwie drużyna Jacka Magiera nie przestraszyła się faworyzowanych rywali. Legia także mogła pokusić się o gola, zwłaszcza po wejściu na boisku Michała Kucharczyka, który rozruszał grę polskiego zespołu.

W rewanżu wielkim nieobecnym po stronie ekipy z Warszawy będzie Miroslav Radović, który w pierwszym meczu otrzymał żółtą kartkę. Zagrać nie może także Artur Jędrzejczyk, który w tej edycji rozgrywek występował już w barwach Krasnodaru. Do kadry po kontuzji wraca za to Thibault Moulin. Ajax będzie musiał sobie radzić bez podstawowego lewego obrońcy. Daley Sinkgraven zmaga się z urazem kolana, który wyeliminował go z gry w niedzielnym spotkaniu ligowym z Vitesse Arnhem (Ajax wygrał 1:0 po golu Klaassena – red). Nie zagra także Kenny Tete, który w Warszawie otrzymał dwie żółte kartki.

– Nie wiem dlaczego, ale mam bardzo dobre przeczucia. Każdy bramkowy remis będzie dla nas zwycięski. To stawia nas to w uprzywilejowanej sytuacji. Wierzę, że uda nam się pokonać przeciwnika – mówi Valeri Kazaiszwili cytowany przez portal legia.com.

Transmisja w TVP 1 rozpocznie się o godz. 18.35. Aby obejrzeć spotkanie legalnie w internecie na stronie sport.tvp.pl tym razem trzeba będzie zapłacić 1 zł.