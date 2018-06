Alco Cup 11. HoopLife zgarnął wszystko

Tegoroczna edycja stała pod znakiem dominacji przedstawicieli drużyny HoopLife. W jej składzie pojawili się Mateusz Mróz, Marian Zaj, Aleksander Mrozik i Mateusz Wiśniewski. Ten ostatni, zawodnik drugoligowego AZS UMCS Lublin, grał tylko w fazie grupowej. Mrozik z kolei to były gracz NCAA oraz kilku pierwszoligowych klubów. Zaj i Mróz natomiast należą do czołowych graczy LNBA.

HoopLife nie miał najmniejszych problemów z dojściem do finału po drodze wysoko rozbijając kolejnych przeciwników. Decydujące spotkanie z In Yo Face również nie kosztowało ich zbyt wiele wysiłku. Mrozik i jego koledzy grali bardzo zespołową koszykówkę i wygrali 15:7. – Bardzo cieszę się, że nasza gra wyglądała właśnie w ten sposób. Duże ukłony dla moich kolegów, którzy spisali się rewelacyjnie. Cieszy również fakt, że w tym turnieju wzięło udział sporo przedstawicieli młodego pokolenia – powiedział Aleksander Mrozik, na co dzień jest trenerem w Akademii Koszykówki HoopLife. – Dla nas sporym wyróżnieniem jest możliwość rywalizacji z tak utytułowanymi graczami. Staraliśmy się postawić im trudne warunki, ale tego dnia byli od nas lepsi – przyznał Marcin Mochol z In Yo Face. Trzecie miejsce wywalczyła Tuzza, która w meczu o brąz pokonała 11:7 Fresh Flow. – Ten turniej to świetna promocja koszykówki. Ten sukces to efekt pracy całego zespołu. Ja tylko dołożyłem swoją małą cegiełkę – powiedział Szymon Jaworki, najlepszy zawodnik Tuzzy, a na co dzień reprezentant drugoligowego AZS UMCS.

Konkursy indywidualne pasły łupem przedstawicieli HoopLife. Wsady oraz big shoot (rzut z połowy boiska) wygrał Marian Zaj, a zmagania skills Challenge (umiejętności koszykarskie) Aleksander Mrozik. Sensacją zakończyła się rywalizacja w trójkach, gdzie triumfował Denis Dadas. – Nie brałem udziału w turnieju, przyszedłem tylko pokibicować. Można było porzucać, więc skorzystałem z tej możliwości. 3 lata trenowałem w Starcie Lublin, więc pewne umiejętności mi pozostały – powiedział Denis Dadas.

Ćwierćfinały: Fresh Flow – Figli Di Pumana 8:5 * In Yo Face – Before Basket Team 12:7 * Alfachem – Tuzza 5:8 * HoopLife – I Spot Team 8:4. Półfinały: HoopLife – Tuzza 11:5 * Fresh Flow – In Yo Face 12:13. Mecz o 3 miejsce: Tuzza – Fresh Flow 11:7. Finał: HoopLife – In Yo Face 15:7.

Big Shot: Marian Zaj. Konkurs skills challenge: Aleksander Mrozik. Konkurs rzutów za 3 pkt: Denis Dadas. Konkurs wsadów: Marian Zaj. MVP turnieju: Mateusz Mróz.

Końcowa klasyfikacja: 1. HoopLife (Aleksander Mrozik, Mateusz Mróz, Mateusz Wiśniewski, Marian Zaj), 2. In Yo Face (Marcin Mochol, Gerard Nawrocki, Karol Kalas, Przemysław Kędzierski), 3. Tuzza (Szymon Jaworski, Maciej Kurowski, Michał Osiadacz, Szymon Strzałkowski).