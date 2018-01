Alexis Sanchez zamieni Arsenal na Manchester City? (wideo)

Wraca saga transferowa z Alexisem Sanchezem w roli głównej. Jak donosi „Independent”, piłkarz jeszcze w tym tygodniu zostanie zawodnikiem Manchesteru City. Latem trwała batalia o to, czy napastnik opuści Londyn, aby stać się częścią zespołu budowanego przez Pepa Guardiolę. Arsene Wenger zapewniał, że chciałby zatrzymać zawodnika na Emirates przynajmniej do końca kontraktu, a więc do czerwca 2018 roku. Wygląda jednak na to, że „Kanonierzy” zdołają jeszcze zarobić na 29-latku.