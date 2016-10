Andrzej Rybarski, trener Górnika: "Ważne, jak się kończy"

Gdyby nie ofiarne parady Sergiusza Prusaka i nieskuteczność Jose Kante, a przede wszystkim Giorgiego Merebaszwiliego, po pierwszej połowie spotkanie w Płocku mogłoby się skończyć. Piłkarze gospodarzy robili jednak wszystko, aby jak najdłużej utrzymać napięcie.

– Ten mecz powinien być rozstrzygnięty po pierwszych 45 minutach. Mieliśmy cztery bardzo dobre sytuacje do strzelenia bramki. Gdybyśmy je wykorzystali, ten mecz prawdopodobnie by się skończył – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej rozczarowany szkoleniowiec Nafciarzy Marcin Kaczmarek.

– Tak naprawdę, lepszego początku nie mogliśmy sobie wyobrazić. No bo czego chcieć więcej? Z tych czterech sytuacji powinniśmy wykorzystać przynajmniej dwie. Ale wszystkie zmarnować? Na poziomie ekstraklasy takie rzeczy nie mogą się wydarzać – dodał trener.

Po przerwie Wisła nie była już tak efektywna, jej zapał w ofensywie wyraźnie ostygł, częściej do głosu zaczynali dochodzić przyjezdni.

– Staraliśmy się podążać w tym samym kierunku co przed przerwą. Mieliśmy szukać kolejnych sytuacji do strzelenia bramek. Nie było ich jednak zbyt wiele. Ta pierwsza połowa odcisnęła piętno w głowach zawodników. Ale w zawodowej piłce nie powinno być czegoś takiego. Musimy mieć pretensje do zespołu za druga połowę, bo nie wyglądała ona tak, jakbyśmy sobie tego życzyli – ocenił Kaczmarek.

Kolejny raz okazało się, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Łęcznianie, którzy dotychczas próbowali zagrażać bramce Seweryna Kiełpina głównie strzałami z dystansu, wykorzystali już pierwszą „setkę”. W 85 min po profesorsku uczynił to Grzegorz Piesio. I choć trzy minuty później Wisła wyrównała, to ostatnie słowo należało do Górnika.

– Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa . Początek był słabszy w naszym wykonaniu, ale końcówka już zdecydowanie lepsza. Zwyciężamy na wyjeździe, co jest dla nas bardzo istotne. Nastawialiśmy się na zwycięstwo i udało się wygrać. Cieszymy się z tego bardzo i wierzymy, że możemy utrzymać ten kierunek – stwierdził po meczu szkoleniowiec Górnika Andrzej Rybarski.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że akurat w sobotnie popołudnie, do zielono-czarnych uśmiechnęło się przede wszystkim szczęście. Bo jak na zespół, który przyjechał po trzy punkty, przez 85 minut zrobili niewiele, żeby je wywalczyć, a o zwycięstwie zdecydowała ostatecznie fatalna pomyłka Seweryna Kiełpina. Ale szczęście podobno sprzyja lepszym.

WOKÓŁ MECZU W PŁOCKU

Pierwszy raz Drewniaka

Decydujące trafienie dla Górnika zostało zapisane na konto Szymona Drewniaka, który dośrodkował z rzutu rożnego na tyle sprytnie, że Seweryn Kiełpin sam wpakował sobie piłkę do bramki. Dla 23-letniego pomocnika było to pierwsze trafienie w zielono-czarnych barwach i drugie w historii występów w ekstraklasie. Do tej pory, choć niemal wszystko gra od pierwszej do ostatniej minuty, brakowało mu nieco liczb. W 10 spotkaniach mógł pochwalić się zaledwie jedną asystą.

– Początek był słaby w naszym wykonaniu, a wtedy Wisła miała dwie, trzy sytuacje, w tym jedną stu procentową. Ale jak to w piłce bywa jak się nie wykorzystuje okazji to potem się to może zemścić. I tym razem tak było, na szczęście na naszą korzyść. Na boisku było dużo miejsca i w drugiej części gry więcej utrzymywaliśmy się przy piłce na połowie przeciwnika. To dało nam więcej pewności siebie. Czego efektem była na pewno akcja przy pierwszej bramce. Niestety nie utrzymaliśmy koncentracji i szybko Wisła odrobiła stratę. Najważniejsze jednak, że udało się jeszcze w ostatniej akcji strzelić drugiego gola i wracamy z trzema punktami – stwierdził po meczu Drewniak.

Wędka dla Komora

Aleksander Komor po raz drugi nie dokończył ligowego meczu. Tym razem nie stało się to jednak z powodu kontuzji. 22-latek nie radził sobie bowiem ze skrzydłowymi Wisły i w 32 min dostał „wędkę” od trenera Andrzeja Rybarskiego. To nie pierwszy raz, kiedy szkoleniowiec decyduje się na tak odważne zagranie. W tym sezonie wcześniej doświadczył tego już Krzysztof Danielewicz.

W miejsce Komora na murawie pojawił się Łukasz Mierzejewski, dla którego był to dopiero pierwszy występ w sezonie. Wcześniej Mierzej leczył kontuzję i przechodził długą rehabilitację. Jego występ należy ocenić poprawnie, bo wprowadził w defensywie sporo spokoju, nie popełniał błędów. Niewykluczone, że tym samym wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce na kolejne spotkanie.

Przełamali niemoc

Górnik Łęczna zawsze był zespołem, który zdecydowanie lepiej radził sobie na własnym stadionie niż na wyjazdach. W dwóch kolejnych sezonach w ekstraklasie na obcym terenie udało się wywalczyć po 16 punktów, wygrywając kolejno cztery i trzy razy. W tym roku statystyka długo wyglądała jeszcze gorzej, bo łęcznianie nie potrafili wygrać żadnego z pięciu spotkań. Fatalna passa została wreszcie przełamana w Płocku. To było pierwsze zwycięstwo zielono-czarnych na wyjeździe od 30 kwietnia i meczu z Termalicą.