Antonio Conte w lecie odejdzie z Chelsea? (wideo)

Władze Chelsea rozpoczęły poszukiwania nowego menedżera, podaje brytyjski „Daily Mail”. Mimo że przed rokiem Antonio Conte sięgnął z "The Blues" po mistrzostwo Premier League, a w tym sezonie wciąż jest w grze we wszystkich rozgrywkach, to w Londynie coraz częściej mówi się o tym, że opuści Stamford Bridge po zakończeniu obecnego sezonu.