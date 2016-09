Avia nie pojedzie na mecz z Resovią? Decyzja wieczorem

Od środy piłkarze Avii nie trenują. Wszystko z powodu wielomiesięcznych zaległości. Zagrożony jest ich występ w sobotnim spotkaniu z Resovią. Dzisiaj zawodnicy zdecydują, czy rozegrają to spotkanie. – O 18 spotykamy się w klubie i wtedy podejmiemy decyzję – mówi nam jeden z graczy żółto-niebieskich. – Na co się w tym momencie zanosi? Można powiedzieć, że na razie to wszystko układa się pół na pół, zobaczymy wieczorem – dodaje.