Avia Świdnik dostała lanie od KSZO

Trener Jacek Ziarkowski miał do dyspozycji tylko 16 zawodników. Brakowało chociażby Patryka Czułowskiego, Romana Skowrońskiego, czy Adama Nowaka, który przebywa na testach w GKS Bełchatów. Do drużyny wrócił za to Konrad Zacharski. Golkiper Avii był sprawdzany przez pierwszoligową Chojniczankę, ale na razie trudno powiedzieć, jak wypadł i czy lider zaplecza Lotto Ekstraklasy będzie chciał go pozyskać.

– Na razie niewiele wiemy na temat tej dwójki. Zarówno Konrad, jak i Adam muszą się jednak, jak najszybciej określić, czy zostają u nas, czy jednak szukają szczęścia gdzie indziej. My nie wiemy na czym stoimy, a liga jest coraz bliżej – wyjaśnia trener Ziarkowski.

Szkoleniowiec nie miał za wiele dobrego do powiedzenia na temat postawy swoich podopiecznych w pojedynku z KSZO.

– Byliśmy jedynie tłem dla przeciwnika, zostaliśmy całkowicie zdominowani – mówi popularny „Ziaro”. – Widać było po chłopakach, że ostatnio ciężko trenowaliśmy. Byliśmy zbyt wolni, spóźnieni w każdej sytuacji, a do tego brakowało też zaangażowania. Nawet, jak fizycznie nie jesteśmy w stanie dorównać rywalowi, to musimy zostawić serce na boisku. A tego także zabrakło i musimy o tym porozmawiać w szatni.

W najbliższych dniach kontrakty powinni podpisać Piotr Piekarski i Iwan Dykij. Byli „Motorowcy” przystali na warunki ekipy ze Świdnika. Ten pierwszy zdobył też honorowego gola przeciwko KSZO. Nie ma już za to tematu pozyskania Wojciecha Byszewskiego. Kiedy można się spodziewać kolejnych posiłków? – W najbliższym tygodniu muszą się pojawić nowi gracze, bo nasza kadra jest zbyt wąska. Ciągle szukamy nowych zawodników – dodaje trener Ziarkowski.

Do Świdnika mógł trafić Łukasz Mazurek, ale były obrońca Orląt Radzyń Podlaski próbuje swoich sił w Kotwicy Kołobrzeg. Teraz mówi się, że do Avii może się przenieść Mateusz Majewski, który niedawno również rozwiązał kontrakt z drużyną Damiana Panka.

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Avia Świdnik 5:1 (2:0)

Bramka dla Avii: Piekarski (80)

Avia: Gieresz – Kazubski, Orzędowski, Maciejewski, Dykij, Wołos, Bogusz, Jeleniewski, Mroczek, Piekarski, Białek oraz Zacharski, Herda, Feret, Joć, Starok.