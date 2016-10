Avia Świdnik i LKPS Politechnika Pszczółka Lublin zgodnie pokonały swoich rywali

To już trzeci z rzędu mecz pięciosetowy świdniczan.

Tym razem stawką były punkty z zespołem doskonale znanego w Świdniku Tomasza Józefackiego, kiedyś zawodnika Avii, dziś grającego trenera SMS Neobus Raf-Mar Niebylec. Gospodarze byli dodatkowo zmotywowani faktem, że przed trzema tygodniami ulegli rywalom podczas rozegranego w Świdniku Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii.

Pierwszy set miejscowi zapisali na koncie wygranych. Zdecydowanie gorzej było w dwóch kolejnych odsłonach przegranych do 14 i 23. Zwycięstwo na przewagi w czwartej (26:24) zapewniło Avii grę w tie-breaku i co najmniej jeden punkt na koncie. Ostatecznie wywalczyła dwa po zwycięstwie 15:13.

Avia Świdnik – SMS Neobus Raf-Mar Niebylec 3:2 (25:22, 14:25, 23:25, 26:24, 15:13)

Avia: Misztal, Kurek, Zugaj, Jaskulski, Gajosz, Sajdak, Sadowski (libero) Mańkowski, Kostniak.

Lublinianie odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo. Gospodarze zdominowali rywala w każdej z partii. Pierwszy i drugi set zakończył się pewnymi wygranymi gospodarzy do 16 i do 11. Znacznie więcej punktów miejscowi stracili w trzeciej odsłonie. Do kadry zespołu dołączył 23-letni środkowy Vladyslav Pochkai, mierzący 200 cm Ukrainiec. W tym tygodniu ma rozpocząć treningu z drużyną.

LKPS Politechnika Pszczółka Lublin – PZL Sędziszów Małopolski 3:0 (25:16, 25:11, 25:22)

LKPS Politechnika Pszczółka: Pigłowski, Czarnecki, Kępka, Rejowski, Czubiński, Machowicz, Bonisławski (libero) oraz Antoszak, Dobrowolski, Kasiura, Bieńko (II libero).

Za dużo błędów

Huragan Międzyrzec Podlaski pokonał Centrum Augustów w pięciu setach. Porażka UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska

Huragan Międzyrzec Podlaski – Centrum Augustów 3:2 (25:22, 22:25, 25:12, 21:25, 15:12)

Międzyrzec: Nowacki, Kasjaniuk, Brzostek, Ostapowicz, Jesień, Toma, Kowalczyk (libero) oraz Wasąg, Matraszek, Kusznieruk.

Czołg AZS Uniwersytet Warszawski – UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska 3:0 (25:20, 25:19, 25:15)

UKS IFLO Zakład Karny: Sobieszczak, Sobieraj, Pawlikowski, Śledź, Kotarski, Bielecki, Jaciów (libero) oraz Malczewski, Duda, Robert.