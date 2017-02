Avia wygrała z Orlętami 3:1. Będzie trzech nowych?

Żółto-niebiescy sprawdzali bramkarza Daniela Malinę z Pilicy Białobrzegi, Łukasza Mazurka (ostatnio Orlęta) i Jakuba Sołdeckiego (Wisła Puławy). Ten ostatni próbował wywalczyć angaż w II lidze, ale teraz wszystko wskazuje na to, że wyląduje w Świdniku.

W Avii nie zostanie za to sprawdzany w poprzednich meczach kontrolnych Mateusz Majewski. W spotkaniu nie wzięli za to udziału: Konrad Zacharski i Adam Nowak. Obaj wyjechali na testy do innego trzecioligowca – Elany Toruń. W drużynie z Radzynia Podlaskiego wystąpił za to Wojciech Gęborys, który został już oficjalnie wypożyczony do drużyny biało-zielonych z Tomasovii.

Sam mecz lepiej rozpoczęli świdniczanie. Już w 12 minucie na listę strzelców wpisał się Patryk Czułowski. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę po akcji Wojciecha Białka Adriana Wójcickiego pokonał jeszcze Piotr Piekarski.

W 55 minucie kontaktowe trafienie zaliczył Karol Rycaj, który idealnie znalazł się w polu karnym przeciwnika po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Zagranie ręką jednego z rywali zakończyło się rzutem karnym dla Avii, a pewnym egzekutorem okazał się Białek.

Zespół z Radzynia Podlaskiego w następnym springu zmierzy się z Podlasiem (sobota, godz. 11), a Avia zagra dzień wcześniej z Lublinianką (17.30).

Avia Świdnik – Orlęta Radzyń Podlaski 3:1 (2:0)

Bramki: Czułowski (12), Piekarski (45), Białek (63-z karnego) – Rycaj (55).

Avia: Gieresz (46 Malina) – Herda, Mazurek, Maciejewski (20 Bogusz), Dykij, Mroczek (70 Starok), Piekarski (46 Jeleniewski), Orzędowski, Czułowski, Sołdecki, Białek (85 Feret).

Orlęta: Wójcicki (46 Stężała) – Wrzesiński, Stolarczyk, Zarzecki (60 Leszkiewicz), Szymala, Borysiuk (60 Kot), zawodnik testowany, (60 Iwańczuk), Zmorzyński, Puton (60 Gęborys), Kalita, Adison (60 Rycaj).