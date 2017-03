Azoty Puławy nie mają czasu na odpoczynek. Dziś mecz z Gwardią Opole

Azoty Puławy zmierzą się we wtorkowy wieczór z Gwardią Opole. Spotkanie transmitowane przez Canal + Sport rozpocznie się o godzinie 18.30

To kolejny mecz brązowych medalistów kraju, który obejrzymy na szklanym ekranie. Dobra postawa w rozgrywkach sprawiła, że podopieczni trenera Marcina Kurowskiego coraz częściej goszczą ze swoją grą w domach kibiców. Ostatnio widzieliśmy ich w starciu z Orlen Wisłą Płock, a już w niedzielę zobaczymy w wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze.

Po ostatnim spotkaniu w Mielcu ze Stalą puławianie odpoczywali zaledwie trzy dni. – Graliśmy w piątek, a już w poniedziałek wyjechaliśmy do Opola. Nic dziwnego, że w niedzielę mieliśmy normalny trening –mówi rozgrywający Azotów Piotr Masłowski. – Jesteśmy profesjonalistami i dlatego przyzwyczailiśmy się już w obecnym sezonie do tego, że gramy w środku, czy na początku tygodnia – dodaje obrotowy Bartosz Jurecki.

Mecz w Opolu zapowiada się na interesujące widowisko. Azoty to druga drużyna grupy pomarańczowej, której przeciwnikiem będzie sąsiad w tabeli. Gwardziści, wśród których mocnych punktem jest reprezentacyjny bramkarz Adam Malcher, plasują się na trzeciej pozycji. W dorobku mają 12 zwycięstw i dziewięć porażek. Dwie kolejki temu sprawili niespodziankę pokonując na wyjeździe Górnika Zabrze. W sobotę okazali się lepsi od KPR RC Legionowo (25:23). – To solidna ekipa, w której zdobycz bramkowa rozkłada się na cały zespół. Czeka nas trudna przeprawa, mimo to chcemy wygrać i zainkasować trzy punkty – zapowiada Masłowski.

Fenix potwierdził

Fenix Toulouse HB potwierdził, że rozgrywający Azotów Rafał Przybylski związał się w klubem z Francji rocznym kontraktem. Puławianin ma zastąpić na prawym rozegraniu Szweda Andreasa Cederholma, który przeprowadza się do Niemiec.