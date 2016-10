Azoty Puławy pokonały Meble Wójcik. Kolejne zadanie wykonane

PGNIG SUPERLIGA mężczyzn. W spotkaniu siódmej kolejki Azoty Puławy pokonały Meble Wójcik Elbląg 31:26. Było to szóste zwycięstwo brązowych medalistów kraju

Goście pojechali do Elbląga z zamiarem powetowania sobie ostatniej porażki na parkiecie Orlen Wisły Płock. Od początku drużyna prowadzona przez Marcina Kurowskiego dążyła do narzucenia beniaminkowi swojego stylu. Za trafianie do bramki gospodarzy zabrał się Krzysztof Łyżwa.

Rozgrywający zdobył dwie bramki z rzędu i Azoty prowadziły 2:0. Skromne prowadzenie bardzo szybko stopniało i w szóstej minucie był remis 2:2 (gol obrotowego Bartosza Janiszewskiego). Jednak już po kilku kolejnych akcjach goście ponownie wygrywali, tym razem 5:2. Zaniepokojony takim rozwojem wydarzeń trener Mebli Jacek Będzikowski wykorzystał pierwszą przerwę w grze. Uwagi byłego asystenta selekcjonera reprezentacji narodowej Michaela Bieglera na niewiele się zdały. W dalszym ciągu to puławianie mieli mecz pod kontrolą. Na domiar złego gospodarzy osłabił Mikołaj Kupiec. Rozgrywający Mebli Wójcik otrzymał czerwoną kartkę za faul taktyczny na Przemysławie Krajewskim będącym sam na sam z bramkarzem miejscowych.

W końcówce pierwszej połowy Azoty powiększyły przewagę do trzech goli. Ostatni celny rzut oddał skrzydłowy Adam Skrabania trafiając na 15:12. Po zmianie stron z dobrej strony pokazał się Jan Sobol, który po trzech celnych rzutach wyprowadził gości na 19:14. Pięć goli różnicy utrzymało się do końcowej syreny (31:26 dla Azotów).

Meble Wójcik Elbląg – Azoty Puławy 26:31 (12:15)

Meble Wójcik: Dudek, Fiodor – Malczewski, Dorsz, Janiszewski 5, Szopa 6, Nowakowski 2, Olszewski, Kupiec, Żółtak 2, Moryń 8, Tórz 3. Kary: 6 minut. Dyskwalifikacja: Mikołaj Kupiec w 17 min, za faul taktyczny na Przemysławie Krajewskim.

Azoty: Bogdanow, Koszowy – Petrovsky 1, Kuchczyński 1, Łyżwa 9, Kubisztal 2, Skrabania 4, Adamczuk, Przybylski 6, Grzelak, Kowalczyk 2, Krajewski 1, Jurecki, Prce 1, Sobol 4. Kary: 10 minuty.

Sędziowali: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (obaj Płock). Widzów: 375.

***

Wyniki innych spotkań: Vive Tauron Kielce – Zagłębie Lubin 28:22 (14:11) * Wybrzeże Gdańsk – Orlen Wisła Płock 25:36 (11:18).