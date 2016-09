Azoty Puławy rozpoczynają kolejny sezon meczem z Piotrkowianinem

Rozgrywki 2016/2017 zapowiadają się jako wielka niewiadoma. Po pierwsze dlatego, że będziemy świadkami narodzin w Polsce ligi zawodowej w piłce ręcznej. Projekt zapowiadany był co najmniej od dobrych kilku lat, ale zawsze było z nim pod górkę. Obecnie, w ciągu trzech miesięcy, sprawy przekształceniowo – sportowe zostały dopięte i już dzisiaj będziemy świadkami inauguracji w nowej formie.

Kibice Azotów będą musieli nieco przemeblować swój grafik tygodniowych zajęć, gdyż sporo spotkań ich zespół rozegra w środku tygodnia (środa). Już start ligi zaplanowano na piątek, co jest nowatorskim rozwiązaniem. Jeśli do tego dorzucimy również nowinki w przepisach (mieliśmy okazję oglądać je już podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro) oraz punktacji za mecze (o czym obok), to zapowiada się bardzo ciekawy sezon. Gdy do tego dodamy również fakt, że przez trzy lata żaden zespół z PGNiG Superligi nie zostanie zdegradowany, to rywalizacja zrobi się jeszcze bardziej atrakcyjna. – To będzie bardzo ciekawa liga, w której wszyscy: prezesi, trenerzy i zawodnicy, będziemy na nowo uczyć się piłki ręcznej – mówi szkoleniowiec Azotów Marcin Kurowski.

To popularny „Kura” przejął brązowych medalistów Polski po Ryszardzie Skutniku zdobywcy z Azotami dwóch krążków z najmniej cennego kruszcu. Zakupy, jakie puławianie poczynili w wakacje już zostały okrzyknięte strzałem w dziesiątkę, szczególnie wypożyczenie z Chrobrego Głogów swego czasu najlepszego obrotowego świata Bartosza Jureckiego. – Mamy ciekawy skład, będziemy bronić medalu, a w Pucharze EHF planujemy awansować do fazy grupowej. W starciu z Piotrkowianinem walczymy o zwycięstwo – zapowiada opiekun zespołu z Puław.



NOWY SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJI

RUNDA ZASADNICZA

Od sezonu 2016/2017 14 drużyn rywalizować będzie w dwóch grupach: pomarańczowej i granatowej. To pierwsza ze zmian, w porównaniu do poprzednich sezonów. Zostaje utrzymany system gry każdy z każdym. Zwycięzca spotkania otrzymuje dwa punkty, ale jeżeli wygrał z zespołem ze swojej grupy to otrzyma jeden dodatkowy punkt. Przegrany zostaje z zerowym kontem punktowym.

Jednocześnie znikają remisy. Jeżeli w regulaminowym czasie oba zespoły zdobędą taką samą liczbę goli, potrzebna będzie dogrywka 2x5 minut. Jeżeli również ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, drużyny przystąpią do serii rzutów karnych, po których wyłoniony zostanie zwycięzca. – Nie chcemy krzywdzić zespołów, które walczyły do końca, ale zabrakło sił albo szczęścia. Drużyna, która w regulaminowym czasie zremisowała, ale po dogrywce przegrała i tak otrzyma jeden punkt za dany mecz – tłumaczy prezes PGNiG Superligi Łukasz Gontarek.

RUNDA FINAŁOWA – TYLKO PO DWA MECZE

Po rundzie zasadniczej rozegrana zostanie runda finałowa, do której awansują trzy najlepsze drużyny z obu grup. O czwarty bilet do ćwierćfinałów powalczą zespoły z czwartego i piątego miejsca. Będą one musiały zmierzyć się w dodatkowym, barażowym dwumeczu.

Poszczególne rundy fazy pucharowej (finałowej) również będą składać się tylko z dwóch spotkań (ćwierćfinał, półfinał, mecz o brąz i finał). Drużyna, która po rundzie zasadniczej zajmowała niższą lokatę, będzie gospodarzem pierwszego spotkania.

KTO ZAGRA Z KIM?

Pary ćwierćfinałowe: 1 grupa granatowa – 4 grupa pomarańczowa * 2 grupa granatowa – 3 grupa pomarańczowa * 3 grupa granatowa – 2 grupa pomarańczowa * 4 grupa granatowa – 1 grupa pomarańczowa. Zwycięzcy zmierzą się w półfinale. Spotkania finałowe zaplanowane zostały na drugą połowę maja.

Mistrz i wicemistrz Polski wywalczą awans do Ligi Mistrzów. Z kolei zespoły z miejsc 3 i 4 wystąpią w Pucharze EHF



PODZIAŁ NA GRUPY W PGNIG SUPERLIDZE MĘŻCZYZN W SEZONIE 2016/2017:

W rozpoczynającym się sezonie zawodowa PGNiG Superliga została podzielona na dwie grupy – pomarańczową i granatową. Każda z nich składać się będzie z siedmiu zespołów. Liga będzie miała charakter zamknięty to znaczy, że w ciągu trzech najbliższych lat nikt z niej nie spadnie do niższej klasy rozgrywkowej.

Grupa pomarańczowa: Orlen Wisła Płock (wicemistrz Polski), Azoty Puławy (brązowy medal), Górnik Zabrze (5 miejsce), Zagłębie Lubin (7 miejsce), Gwardia Opole (9 miejsce), Stal Mielec (11 miejsce) i Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (mistrz I ligi grupa B, beniaminek).

Grupa granatowa: Vive Tauron Kielce (mistrz Polski), MMTS Kwidzyn (czwarte miejsce), KPR Legionowo (6 miejsce), Chrobry Głogów (8 miejsce), Pogoń Szczecin (10 miejsce), Wybrzeże Gdańsk (trzeci zespół I ligi grupa A, beniaminek PGNiG Superligi) i Meble Wójcik Elbląg (mistrz I ligi grupa A, beniaminek PGNiG Superligi).

KTO MÓGŁ DOSTAĆ LICENCJĘ?

Aby otrzymać licencję na grę w występ w PGNiG Superlidze trzeba było spełniać kryteria: sportowe, prawne, finansowe (budżet klubu co najmniej 1,5 mln złotych) i infrastrukturalne. Bezwarunkowe licencje otrzymało pięć klubów: Orlen Wisła Płock, Meble Wójcik Elbląg, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, Zagłębie Lubin i Wybrzeże Gdańsk. Pozostałe dziewięć klubów, w tym Azoty Puławy, dostało licencje warunkowe. Kluby te muszą uregulować zaległości, w większości przypadków chodzi o długi wobec zawodników.

O przepustkę gry w ubiegały się również ostatni w minionym sezonie w superlidze Śląsk Wrocław i trzy zespoły z I ligi: Spójnia Gdynia, Warmia Traveland Olsztyn oraz Olimpia MEDEX Piekary Śląskie. Śląsk i Spójnia ostatecznie nie otrzymały zgody na występy w elicie, z kolei kluby z Olsztyna i Piekar wycofały się z walki o angaż w elicie. Stal Mielec i Wybrzeże Gdańsk ubiegały się o licencje za pomocą tzw. dzikiej karty. Kosztowała ona 500 tys. złotych.

18 MILIONÓW W TRZY LATA

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. PGNiG na rozwój zawodowej ligi piłki ręcznej mężczyzn w Polsce przekaże w ciągu trzech najbliższych lat 18 milionów złotych. – Dzięki naszej pomocy błyskawicznie udało się utworzyć zawodową ligę. Przez ostatnie trzy miesiące zrobiliśmy więcej niż przez kilka ostatnich lat. Wierzę, że zmieniony system rozgrywek powinien pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność rozgrywek czy motywację zespołów do walki do ostatniego meczu – zapewnia wiceprezes PGNiG do spraw korporacyjnych Janusz Kowalski.

KLUB SPORTOWY „AZOTY-PUŁAWY” SA

24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 11, tel. (81) 888 09 77.

Hala MOSiR, Al. Partyzantów 11 – 711 miejsc.

Prezes: Jerzy Witaszek. Trener: Marcin Kurowski. II trener: Michał Kubisztal. Trener bramkarzy: Piotr Dropek. Fizjoterapeuci: Marcin Borkowski, Andrzej Karpiński.

KADRA AZOTÓW PUŁAWY NA SEZON 2016/2017:

Bramkarze: Wadim Bogdanow (Rosja, ur. 1986), Walentyn Koszowy (Ukraina, 81), Sebastian Zapora (88).

Rozgrywający: Bartosz Kowalczyk (96), Michał Kubisztal (80), Krzysztof Łyżwa (90), Piotr Masłowski (88), Robert Orzechowski (89), Nikola Prce (Bośnia i Hercegowina, 80), Rafał Przybylski (91).

Obrotowi: Paweł Grzelak (87), Bartosz Jurecki (79), Leos Petrovsky (Czechy, 93).

Skrzydłowi: Przemysław Krajewski (87), Patryk Kuchczyński (83), Adam Skrabania (85), Jan Sobol (Czechy, 84), Kamil Śliwiński (96).

Przybyli: Łyżwa (Ostrovia Ostrów Wielkopolski, powrót z wypożyczenia), Koszowy (Motor Zaporoże), Jurecki (Chrobry Głogów).

Ubył: Jakub Krupa.

1 kolejka: 9 września, piątek: Azoty Puławy – Piotrkowianin Piotrków trybunalski * Stal Mielec – MMTS Kwidzyn * KPR Legionowo – Pogoń Szczecin * Chrobry Głogów – Gwardia Opole * Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin * Meble Wójcik Elbląg – Wisła Płock * 10 września, sobota: Wybrzeże Gdańsk – Vive Tauron Kielce.

2 kolejka: 12 września, poniedziałek: Elbląg – Vive Tauron * 14 września, środa: Górnik – Chrobry * Piotrkowianin – Wybrzeże * Płock – Stal * Pogoń – Azoty * Kwidzyn – Gwardia * Zagłębie – Legionowo.

3 kolejka: 17 września, sobota: Azoty – Zagłębie.

4 kolejka: 21 września, środa i 23 września, piątek: Chrobry – Azoty.

5 kolejka: 28 września, środa: Azoty – Kwidzyn oraz 1 października, sobota.

6 kolejka: 5 października, środa: Azoty – Płock oraz 8 października, sobota.

7 kolejka: 12 października, środa oraz 15 października, sobota: Elbląg – Azoty.

8 kolejka: 19 października, środa oraz 21 października, piątek: Azoty – Stal.

9 kolejka: 26 października, środa: Azoty – Gwardia.

10 kolejka: 8 listopada, wtorek oraz 11 listopada, piątek: Azoty – Górnik.

11 kolejka: 16 listopada, środa: Legionowo – Azoty oraz 19 listopada, sobota.

12 kolejka: 23 listopada, środa: Azoty – Vive Tauron oraz 26 listopada, sobota.

14 kolejka: 30 listopada, środa oraz 3 grudnia, sobota: Piotrkowianin – Azoty i 4 grudnia, niedziela.

13 kolejka: 6 grudnia, wtorek oraz 7 grudnia, środa: Wybrzeże – Azoty.

15 kolejka, 10 grudnia, sobota: Azoty – Pogoń.

16 kolejka, 8 lutego 2017, środa: Zagłębie – Azoty oraz 11 lutego, sobota.

17 kolejka: 15 lutego, środa: Azoty – Chrobry oraz 18 lutego, sobota.

18 kolejka: 22 lutego, środa oraz 25 lutego, sobota: Kwidzyn – Azoty.

19 kolejka, 1 marca, środa: Płock – Azoty.

20 kolejka: 4 marca, sobota oraz 8 marca, środa: Azoty – Elbląg.

21 kolejka: 10 marca, piątek oraz 11 marca, sobota i 15 marca, środa: Stal – Azoty.

22 kolejka: 18 marca, sobota: Gwardia – Azoty.

23 kolejka: 22 marca, środa: Górnik – Azoty oraz 25 marca, sobota.

24 kolejka: 29 marca, środa: Azoty – Legionowo oraz 1 kwietnia, sobota.

25 kolejka: 8 kwietnia, sobota: Vive Tauron – Azoty.

26 kolejka: 12 kwietnia, środa: Azoty – Wybrzeże.