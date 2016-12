AZS AWF Biała Podlaska - Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24:29

Dla bialczan była to już 10. porażka w sezonie.

Beniaminek nie może opuścić strefy spadkowej. W pierwszej połowie AZS AWF Biała Podlaska kontrolował jednak spotkanie, co przekładało się na korzystny wynik. W drugiej odsłonie już miejscowi dyktowali warunki i to oni zainkasowali komplet punktów. Porażka w Ostrowie, przy jednoczesnym zwycięstwie rezerw Vive Kielce sprawiła, że do bezpiecznej pozycji akademicy tracą cztery punkty.

Ostrovia Ostrów Wielkopolski – AZS AWF Biała Podlaska 29:24 (14:13)

Ostrovia: Piskorski, Matuszczak – Wojkowski 3, Wojciechowski 1, Kuśmierczyk, Stempniak, Gajek 10, Tomczak 3, Klara, Wesołek 1, Nowakowski, Marciniak 2, Staniek 2, Brychcy 1, Jedwabny 1, Krzywda 5. Kary: 16 minut.

AZS BP: Chmurski, Adamiuk, Kozłowski – Warmijak 2, Skuciński 2, Ziółkowski 3, Rusin, Chełmiński, Stefaniec 9, Małecki 2, Kriuczkow, Jaszczuk 2, Kandora 1, Pezda, Bekisz 2, Banaś 1. Kary: 10 minut.

Sędziowali: Jarosław Budzianowski (Gliwice), Krzysztof Pytlik (Siemianowice Śląskie). Widzów: 250.