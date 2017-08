AZS UMCS czwarty w Lublin Futsal Cup 2017

W tegorocznej edycji Lublin odwiedzili także goście z Białorusi. W zawodach wziął udział zespół Amatara Brześć. I spisał się całkiem nieźle, bo zakończył zmagania na najniższym stopniu podium. Akademicy rozegrali w weekend pięć spotkań, z których dwa rozstrzygnęli na swoją korzyść.

Na dzień dobry była wysoka porażka z późniejszym triumfatorem ze Zduńskiej Woli 2:5. Lublinianie szybko się jednak pozbierali i w kolejnym spotkaniu pokonali AZS Uniwersytet Gdański 4:3. Później były porazki z: Amaterem 1:2 i ekipą z Białegostoku 1:3. Na koniec turnieju drużyna Artura Gadzickiego rozprawiła się za to z GKS Ekom Futsal Nowiny, pokonując rywali 3:1.

– Biorąc pod uwagę, że to początek naszych przygotowań, to jestem zadowolony z wyniku. Oczywiście gra pozostawia jeszcze wiele do życzenia i na pewno dużo pracy przed nami. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to wypadła bardzo dobrze. Zebraliśmy wiele pozytywnych recenzji i mam nadzieję, że w przyszłości będzie tylko lepiej – ocenia szkoleniowiec AZS UMCS cytowany przez klubowy portal.

Pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie ekipa z Lublina rozegra za miesiąc. 23 września pojedzie do Opola na spotkanie z tamtejszą Odrą. U siebie Wojciech Boniaszczuk i spółka po raz pierwszy wystąpią tydzień później, a ich rywalem będzie Gwiazda Ruda Śląska.

WYNIKI AZS UMCS PODCZAS LUBLIN FUTSAL CUP 2017

GKS Ekom Futsal Nowiny – AZS UMCS Lublin Futsal Team 1:3

Bramki: Dorowski – Tarkowski, Kozieł, Boniaszuk.

AZS UMCS Lublin Futsal Team – MOKS Słoneczny Stok Białystok 1:3

Bramki: Ostrowski – Korzuszkieiwicz 2 Lisnyczenko.

Amatar Brześć – AZS UMCS Lublin Futsal Team 2:1

Bramka dla AZS UMCS: Tarkowski.

AZS UMCS Lublin Futsal Team – AZS Uniwersytet Warszawski 4:3

Bramki: Boniaszczuk 2, Tarkowski, Wankiewicz – Marcinkowski 2, Klaus.

AZS UMCS Lublin Futsal Team – Gatta Active Futsal Team 2:5

Bramki: Ostrowski, Wankiewicz – Krawczyk, Bilewski, Adamski, Szymczak, Sztaba.