AZS UMCS lepszy od Syntexu Księżak Łowicz w meczu na szczycie

Początek spotkania nie wskazywał na tak łatwe zwycięstwo gospodarzy. Goście zaczęli od prowadzenia 5:0, ale w połowie kwarty stracili wigor. Akademicy wykorzystali to i po pierwszej kwarcie wygrywali aż 22:13. W drugiej odsłonie jednak błyskawicznie roztrwonili tę przewagę i już w 13 min prowadzili ledwie 22:20. Księżak w tym momencie zanotował jednak kolejny przestój, co miejscowi ponownie wykorzystali i schodzili na przerwę prowadząc różnicą aż 13 pkt. Po zmianie stron nie powtórzyli już błędu z pierwszej połowy, zachowali koncentrację i dowieźli zwycięstwo do końcowej syreny. – Nie spodziewałem się sukcesu w aż takich rozmiarach. Bardzo dobrze zagraliśmy w obronie – powiedział klubowej stronie Przemysław Łuszczewski, trener AZS UMCS.

Drugi z naszych przedstawicieli na tym poziomie rozgrywkowym, TBV Start II Lublin przegrał na wyjeździe z Sokołem Ostrów Mazowiecka 52:99. Podopiecznych Andrzeja Dubielisa trzeba jednak usprawiedliwić, bo w tym spotkaniu nie zagrał Bartłomiej Pelczar, lider zespołu rezerw.

AZS UMCS Lublin – Syntex Księżak Łowicz 61:42 (22:13, 14:10, 16:9, 9:10)

AZS UMCS: B. Karolak 19 (1x3), Dusiło 11, Tradecki 11 (3x3), Wiśniewski 10, Stefaniuk 5 (1x3) oraz P. Jagoda 3, Kowalczuk 2, Krzeszowski 0, Ł. Beczek 0.

Syntex: Włuczyński 15 (3x3), Świderski 6 (2x3), Wójcik 5 (1x3), Cukierda 4, Makuch 3 (1x3) oraz Przygucki 4, Nieporęcki 2, Bojko 2, Piątek 1, Aniszewski 0.

Sędziowali: Stepaniuk i Pacek. Widzów: 300.

Sokół Ostrów Mazowiecka – TBV Start II Lublin 99:52 (32:12, 18:14, 22:11, 27:15)

Sokół: Słoniewski 19, Szczerbatiuk 15 (3x3), Barszcz 15 (3x3), Ryfa 14 (1x3), Grudziński 10 (1x3) oraz Niedbalski 13, Wilczyński 5, Grabowski 4, Skarpetowski 4, Siwek 0.

TBV Start II: Łoś 20 (2x3), Targosz 10, Matysek 7 (2x3), K. Samborski 6, Burzec 3 oraz Breś 4, Szyszkowski 4, Garbacz 2, Sokół 0.

Sędziowali: Krupiński i Gąsiński. Widzów: 300.