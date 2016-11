AZS UMCS Lublin – Shmoolky Warszawa 71:53. Rezerwy TBV Startu bez wygranej

Posiłki też nie pomogły

Drużyna Przemysława Łuszczewskiego najpierw uległa na wyjeździe liderowi tabeli Księżakowi Łowicz 62:71, a w niedzielę powetowała sobie straty pokonując przed własną publicznością wyraźnie ekipę Shmoolky Warszawa 71:53. Gospodarze fatalnie rzucali z gry, bo zaledwie 35 procent, ale goście popełnili aż 22 straty. Zawody były rozstrzygnięte praktycznie po dwóch kwartach. AZS UMCS miał wówczas w zapasie 18 punktów i spokojnie kontrolował już sytuację na parkiecie.

Dwie porażki zanotowały rezerwy TBV Startu. Ta z solidnym Sokołem Ostrów Mazowiecki 59:69 specjalnie nie dziwi, ale niedzielna z AZS UJK Kielce już bardziej. W zespole z Lublina pojawiły się posiłki z pierwszego zespołu w postaci: Jarosława Trojana, Jana Grzelińskiego, Grzegorza Małeckiego i Pawła Kowalskiego. Pretensji nie można mieć do tego pierwszego, bo w sumie zapisał on na swoim koncie 22 punkty i 20 zbiórek, a do tego trafił osiem z dwunastu rzutów z gry. „Kowal” przebywał na parkiecie... niecałe dwie minuty. Małecki i Grzeliński dorzucili do dorobku czerwono-czarnych po 17 „oczek”, ale na słabej skuteczności. W efekcie, czerwono-czarni po dziewięciu kolejkach mają na koncie nadal tylko jedną wygraną. (lukisz)

Syntex Księżak Łowicz – AZS UMCS Lublin 71:62 (22:13, 20:16,13:12, 16:21)

AZS UMCS: Wiśniewski 14, Dusiło 12 (1x3), Karolak 10, Jagoda 6, Tradecki 2 oraz Beczek 8, Marciniak 6, Myśliwiec 4 (1x3), Kowalczuk, Krzeszowski.

TBV Start II Lublin – Sokół Ostrów Mazowiecka 59:69 (15:20, 21:17, 10:19, 13:13)

TBV II: Pelczar 15 (1x3), Łoś 10 (2x3), Matysek 6 (1x3), Tragosz 2, Uniłowski 2 oraz Piliszczuk 14 (4x3), Muda 10.

AZS UJK Kielce – TBV Start II Lublin 86:81 (18:28, 20:15, 29:14, 19:24)

TBV II: Trojan 22, Małecki 17 (4x3), Grzeliński 17, Uniłowski (1x3), Kowalski 0 oraz Pelczar 10 (2x3), Matysek 10 (2x3), Uniłowski 3, Łoś 2.

AZS UMCS Lublin – Shmoolky Warszawa 71:53 (24:10, 17:13, 21:22, 9:8)

AZS UMCS: Karolak 13 (2x3), Marciniak 13 (1x3), Wiśniewski 12, Tradecki 9 (1x3), Dusiło 6 oraz Jagoda 10 (2x3), Beczek 3, Krzeszowski 2, Kowalczuk 2, Myśliwiec 1, Nycz 0.