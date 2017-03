Żubry pokazały się w Lublinie z bardzo dobrej strony, więc nie jest wykluczone, że na własnym terenie postarają się o niespodziankę i sprawią, że rywalizacja jeszcze wróci do hali MOSiR.

Sobotni mecz zaczął się zresztą po myśli przyjezdnych, którzy rozpoczęli od prowadzenia 7:0. Gospodarzom chwilę zajęło otrząśnięcie się z szoku, zwłaszcza, że rywale wcale nie myśleli o podaniu im pomocnej dłoni. Wręcz przeciwnie, przesuwali grę maksymalnie w strefę podkoszową, gdzie mogli korzystać ze swojego bogatego doświadczenia. Szczególnie dużo problemów sprawiał Andrzej Misiewicz. Były gracz Startu Lublin zdobył aż 26 pkt.

Pobudka przyszła dopiero w drugiej kwarcie, kiedy uaktywnił się Bartłomiej Karolak, który dwoma celnymi rzutami za 3 pkt dał sygnał do odjazdu. Przewaga zaczęła rosną błyskawicznie i na koniec pierwszej połowy sięgnęła 11 „oczek”. Po zmianie stron jeszcze bardziej powiększyła się i w pewnym momencie wynosiła nawet 26 pkt. Warto wspomnieć również o fantastycznej postawie Adama Myśliwca. Były gracz TBV Startu rządził w strefie podkoszowej i mecz zakończył z 20 zbiórkami na koncie. – Można cieszyć się ze zwycięstwa, ale nasza gra pozostawiała sporo do życzenia. Przegrywaliśmy sytuacje 1 na 1. Na szczęście nadrabialiśmy braki grą w ataku – powiedział Przemysław Tradecki, rozgrywający AZS UMCS. – Rywale zagrali na fantastycznej skuteczności. Wiemy jednak jak grać przeciwko nim i postaramy się jeszcze wrócić do Lublina – dodał Jakub Jakubiec, trener Żubrów.

AZS UMCS Lublin – Żubry Leo-Sped Białystok 89:75 (22:21, 26:16, 24:14. 17:24)

AZS UMCS: B. Karolak 25 (7x3), A. Myśliwiec 19 (1x3), Tradecki 11 (3x3), Dusiło 8, Stefaniuk 2 oraz P. Jagoda 8 (2x3), Krzeszowski 7, Ł. Beczek 4, D. Myśliwiec 3 (1x3), Kowalczuk 2.

Żubry: A. Misiewicz 26 (3x3), Kujawa 15 (3x3), Zabielski 12, Monach 8, Kalinowski 5 (1x3) oraz Borowik 5, Niewiński 2, Bombrych 2, Łotowski 0.

Sędziowali: Seferyński i Pacek. Widzów: 400.

Stan rywalizacji 1:0. Rywalizacja w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw, a kolejne mecze odbędą się 18-19 i 22 (ew.) marca.

Pozostałe wyniki I rundy fazy play-off: ŁKS AZS UŁ SG Łódź – KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 87:80 * Syntex Księżak Łowicz – ZKS Stal Stalowa Wola 104:68 * KK Warszawa – KU AZS UJK Kielce 69:71 * Asseco II Gdynia – AZS UMK PBDI Toruń 68:79 * SMS PZKosz Władysławowo – Politechnika Gdańska 87:79 * Gryf Goleniów – Domino Inowrocław 53:50 * Decka Pelplin – Trefl II Sopot 93:66 * AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 91:67 * KK Polonia Bytom – MKKS Rybnik 96:61 * R8 Basket AZS Politechnika Kraków – Zagłębie Sosnowiec 94:61 * MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Weegree AZS Politechnika Opolska 74:64 * Górnik Trans.eu Wałbrzych – BC Obra Kościan 75:38 * WKS Śląsk Wrocław – Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 83:60 * KS Sudety Jelenia Góra – Roben Gimbasket Wrocław 77:69 * RKKS Rawia Rawag Rawicz – KS Stal Ostrów Wielkopolski 74:76. Rywalizacja w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw, a kolejne mecze odbędą się 18-19 i 22 (ew.) marca.

Play-out: AZS Politechnika Poznań – TKM Włocławek 78:67 * KS Rosa-Sport Radom – AZS PŚk Galeria Echo Kielce 97:61 * TS Wisła Kraków – AZS Politechnika Częstochowa 74:51 * KKS Energa Drogbruk Kalisz – Muszkieterowie Nowa Sól 75:80. Rywalizacja w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw, a kolejne mecze odbędą się 18-19 i 22 (ew.) marca.