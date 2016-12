AZS UMCS Optima – Jedynka Łódź 3:2. Dreszczowiec na wagę utrzymania?

Zawody rozpoczęły się sensacyjne. Najlepsza w ekipie gospodyń Natalia Aleksiejenko niespodziewanie przegrała z Agatą Uchnast, która w tym sezonie nie wygrała ani jednego starcia. Tenisistka z Łodzi prowadziła w setach 1:0 i 2:1 i chociaż Ukrainka walczyła dzielnie, to w decydującej odsłonie, to rywalka była górą 11:8.

Po chwili wcale nie było lepiej. Katsiaryna Sivakova również nie sprostała przeciwniczce. Julia Ślązak także pokonała lubliniankę 3:2. Dwa pojedynki i dwie porażki. W tym momencie wydawało się, że będzie ciężko o wygraną. Na szczęście na wysokości zadania stanęła Sylwia Pawlak, która ograła Katarzynę Gieryń po kolejnym zaciętym pojedynku. Dzięki temu AZS UMCS Optima wrócił do gry.

W potyczce numer cztery Aleksiejenko się zrehabilitowała i pokonała Ślązak, chociaż przegrywała już w setach 0:2. Nerwów było sporo, ale liderka Akademiczek pokazała klasę i odwróciła losy spotkania. Na koniec wszystko nadal było możliwe. Sivakova najpierw prowadziła z Uchnast 1:0, przegrywała 1:2, ale w dwóch ostatnich odsłonach była górą. Najpierw wygrała 11:3, a w decydującej partii 11:6.

– Nie było łatwo, ale cieszy fakt, że udało się wygrać – mówi Renata Pawlak, kierowniczka drużyny z Lublina. – Mecz trzymał w napięciu od początku do końca. Wiedzieliśmy, jak ważne będzie to spotkanie i że może być decydujące w walce o utrzymanie. Początek był bardzo trudny, ale udało się wrócić do gry dzięki wygranej Sylwii, która też dopiero wróciła do gry po chorobie. Co dla nas oznaczają te punkty? Że z większym spokojem będzie można przystąpić do meczów, które rozegramy w 2017 roku.

Drużyna trenera Michała Szewczuka zakończyła 2016 rok na trzecim miejscu od końca w ekstraklasie kobiet. Ze spadkiem będą musiały się pogodzić dwie ekipy. Przewaga lublinianek nad Chrobrym Międzyzdroje wynosi tylko dwa punkty, więc trzeba będzie się mieć na baczności.

AZS UMCS Optima – Jedynka Łódź 3:2

Natalia Aleksiejenko – Agata Uchnast 2:3 (11:6, 5:11, 8:11, 11:8, 8:11) * Katsiaryna Sivakova – Ślązak Julia 2:3 (11:6, 2:11, 6:11, 11:8, 7:11) * Sylwia Pawlak – Katarzyna Gieryń 3:2 (9:11, 11:3, 11:8, 8:11, 11:7) * Natalia Aleksiejenko – Ślązak Julia 3:2 (10:12, 7:11, 11:9, 13:11, 11:8) * Katsiaryna Sivakova – Agata Uchnast 3:2 (11:4, 6:11, 8:11, 11:3, 11:6).