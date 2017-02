Bayern – Arsenal 5:1. Lewandowski strzela Kanonierom

W Monachium Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie podejmował Arsenal Londyn. W 11 minucie kapitalnym strzałem popisał się Arjen Robben, ale przed przerwą do remisu doprowadził Alexis Sanchez. Jednak w drugiej połowie zespół trenera Carlo Ancelottiego dał prawdziwy koncert gry i zdobył cztery gole. W 53 minucie do siatki trafił Robert Lewandowski, a trzy minuty później kapitan reprezentacji Polski asystował przy golu Thiago Alcantary. Hiszpan zresztą w 63 minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców. W końcówce Kanonierów pogrążył jeszcze Thoman Muller i Bawarczycy wygrali 5:1.

Bayern Monachiium – Arsenal Londyn 5:1 (1:1)

Bramki: Robben (11.) Lewandowski (53), Alcantara (56, 63), Muller (88) – Sanchez (30)

W drugim meczu Real Madryt na własnym stadionie podejmował SSC Napoli. Goście wyszli na prowadzenie po bramce Lorenzo Insigne w 8 minucie, ale potem do siatki trafiali już tylko gracze Zinedina Zidana. W 19 min. po bajecznym dośrodkowaniu Carvajala strzałem głową do remisu doprowadził Karim Benzema. W 49 min. Toni Kroos wykończył składną akcję Królewskich, a pięć minut później kapitalnie z dystansu przymierzył Casemiro. Napoli w końcówce po raz drugi trafiło do siatki, ale po koronkowej akcji Callejon był na spalonym i gol słusznie nie został uznany. W barwach zespołu znad Wezuwiusza 75 minut rozegrał Piotr Zieliński, a na ostatnie osiem minut na murawie pojawił się Arkadiusz Milik.

Real Madryt – SSC Napoli 3:1 (1:1)

Bramki: Benzema (19.), Kroos (49), Casemiro (54.) – Insigne (8.)