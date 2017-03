Bayern Monachium i Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Pierwsze rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów nie przyniosły niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami do ćwierćfinału awansował Real Madryt i Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie.

Rewanżowy mecz pomiędzy Napoli, a Realem zapowiadał się bardzo ciekawie. Wprawdzie w pierwszym spotkaniu na swoim stadionie 3:1 wygrali „Królewscy”, ale gracze spod Wezuwiusza zapowiadali walkę o odrobienie strat.

Pierwsze minuty to ambitna postawa włoskiego zespołu, który starał się prowadzić grę i oddawać dużo strzałów na bramkę. Wreszcie w 24 minucie po koronkowo rozegranej akcji i podaniu Marka Hamsika piłkę do siatki gości skierował Dries Mertens i nadzieje na awans Napoli odżyły.

Jednak po przerwie szybko rozwiał je duet Toni Kroos - Sergio Ramos. W 51 minucie Niemiec popisał się znakomitym dośrodkowaniem w pole karne gospodarzy, a kapitan Realu w swoim stylu strzałem głową pokonał Pepe Reinę. Sześć minut później podopieczni Zinedina Zidana niemalże skopiowali poprzednią akcję. Znów z rzutu rożnego dośrodkował Kroos, Ramos uderzył głową, a futbolówkę podbił jeszcze Mertens, czym kompletnie zaskoczył Reinę.

Napoli po dwóch ciosach nie potrafiło już się podnieść i ani wprowadzony w 70 minucie Arkadiusz Milik, ani Piotr Zieliński desygnowany do gry pięć minut później nie odmienili losów spotkania. Dodatkowo w doliczonym czasie gry gospodarzy dobił Alvaro Morata.

SSC Napoli – Real Madryt 1:3 (1:0)

Bramki: Mertens (24) – Ramos (51), Mertens (57 - samobójcza), Morata (90+1)

wynik dwumeczu: 2:6

W drugim meczu pewny awansu Bayern Monachium po wygranej u siebie 5:1 mierzył się z Arsenalem. I Robert Lewandowski i spółka sprawili „Kanonierom” kolejną lekcję futbolu.

Wprawdzie w 20 minucie gola dla gospodarzy zdobył Theo Walcott, ale jak się okazało były to dobre złego początki. Po przewie w 53 minucie z boiska wyleciał Laurent Koscielny i był to kluczowy moment spotkania. Chwilę potem gola z rzutu karnego zdobył Lewandowski, czym dał swoim kolegom sygnał do ataku. W 68 minucie na prowadzenie Bawarczyków wyprowadził Arjen Robben, a 10 minut później na 3:1 podwyższył Douglas Costa. Na tym nie koniec bo bezradny Arsenal w ostatnich minutach dwukrotnie dobił Arturo Vidal

Arsenal Londyn – Bayern Monachium 1:5 (1:0)

Bramki: Walcott (20) – Lewandowski (55- z karnego), Robben (68), Costa (78), Vidal (80,85)

wynik dwumeczu 2:10