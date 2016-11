Benfica Lizbona - Azoty Puławy 24:18. Smutna powtórka z historii

Po końcowej syrenie spotkania w stolicy Portugalii puławianie mogli mieć pretensje tylko do siebie. Okazało się bowiem, że zaliczka pięciu bramek (34:29) z meczu przed tygodniem w hali MOSiR była niewystarczająca. Już po ośmiu minutach bardziej doświadczeni w europejskich pucharach gospodarze odrobili straty. Po trafieniu Luki Rakovicia Benfica prowadziła bowiem 6:1, później było już 7:1. W międzyczasie szkoleniowiec Azotów Marcin Kurowski skorzystał z pierwszej przerwy w grze.

Przez dalszą część pierwszej odsłony przyjezdni zmuszeni zostali do odrabiania strat. Szło im to niezwykle trudno. Wielokrotnie zaporą nie do przejęcia okazywał się znakomicie dysponowany bramkarz miejscowych Hugo Costa. Golkiper gospodarzy bronił w sytuacjach sam na sam z zawodnikami z Puław. Brązowi medaliści kraju momentami bili głową w mur przy próbach kończenia ataku rzutami w światło bramki Benfiki. Jeszcze przed przerwą stratę pięciu goli z początku spotkania udało się gościom zmniejszyć do trzech (11:8 dla zespołu z Portugalii).

Początek drugiej części meczu znowu należał do miejscowych, którzy po trafieniu Alesa Abrao wygrywali 13:8. W tym momencie w dalszej fazie europejskich rozgrywek byli Portugalczycy. W 39 min stratę do trzech goli zmniejszył Krzysztof Łyżwa (15:12). Kwadrans przed końcem Benfica prowadziła 18:14 i znowu odżyły nadzieje na awans Azotów do fazy grupowej Pucharu EHF. Zanosiło się na spore emocje w końcówce spotkania.

I tak faktycznie było. Puławianie, po raz kolejny, zrobili bohatera z bramkarza Costy, który swoimi udanymi interwencjami „nakręcał” miejscowych kibiców do bardziej żywiołowego dopingu. Portugalski kocioł zaczął się coraz bardziej deprymować puławian. Kolejnym z bohaterów Benfiki był w końcówce Elledy Semedo, zdobywca dwóch ważnych bramek (na 22:16 i 24:17). Rozmiary porażki zmniejszył w końcowych sekundach Patryk Kuchczyński.

Już po raz drugi w historii Azotom nie udało się wyeliminować z dalszych gier drużyny z Lizbony. Dwa lata temu puławianie odpadli w ćwierćfinale Challenge Cup.

Benfica Lizbona – Azoty Puławy 24:18 (11:8)

Benfica: Costa – Semedo 5, Moreira 4, Moreno 5, Rakovic 4, Abrao Silva 2, Pereira 2, Antunes 1, Lima 1, Cavalcanti, Pais, Da Silva, Pinto. Kary: 10 minut. Dyskwalifikacja: Ales Silva Abrao w 50 min (z gradacji).

Azoty: Bogdanow, Koszowy – Łyżwa 5, Prce 5, Jurecki 3, Kuchczyński 2, Przybylski 1, Skrabania 1, Sobol 1, Krajewski, Grzelak, Kubisztal. Kary: 6 minut.

Sędziowali: Aliyev Vagif, Aghakishiyev Alekper (obaj Azerbejdżan). Delegat EHF: Rankin James (Wielka Brytania). Widzów: 1307.

Pierwszy mecz: 34:29 dla Azotów. Awans do fazy grupowej Pucharu EHF: Benfica.

Wyniki pozostałych spotkań trzeciej rundy PuchaRu EHF:

Górnik Zabrze – Riihimaeki Cocks (Finlandia) 30:29 (14:13). Pierwszy mecz: 30:19 dla Cocks. Awans: Cocks * MT Melsungen (Niemcy) – HC Zamet (Chorwacja) 32:20 (16:11). Pierwszy mecz: 34:23 dla Melsungen. Awans: Melsungen * Saint-Raphael Var Handball (Francja) – SKA Mińsk (Białoruś) 33:25 (17:10). Pierwszy mecz: 30:28 dla SKA. Awans: Saint-Raphael Var Handball * Fuechse Berlin (Niemcy) – Gorenje Velenje (Słowenia) 29:32 (14:19). Pierwszy mecz: 29:24 dla Fuechse. Awans: Fuechse * ZTR Zaporoże (Ukraina) – Fraikin BM. Granollers (Hiszpania) 28:30 (15:12). Pierwszy mecz: 29:27 dla Zaporoża. Awans: Fraikin BM * Granollers * Maccabi CASTRO Tel Aviv (Izrael) – St. Petersburg HC (Rosja) 28:23 (12:10). Pierwszy mecz: 25:23 dla St. Petersburg HC. Awans: Maccabi * RK Nexe (Francja) – SC Magdeburg (Niemcy) 27:30 (12:14). Pierwszy mecz: 31:22 dla SC Magdeburg. Awans: Magdeburg * Csurgoi KK (Węgry) – Helvetia Anaitasuna (Hiszpania) 30:26 (14:12). Pierwszy mecz: dla 27:21 dla Helvetii. Awans: Helvetia * GOG (Dania) – Alingsas HK (Szwecja) 33:27 (10:13). Pierwszy mecz: 29:26 dla Alingsas HK. Awans: GOG * RD Riko Ribnica (Słowenia) – SCM Politehnica Timisoara (Rumunia) 30:19 (17:9). Pierwszy mecz: 27:22 dla SCM. Awans: RD Riko * Frisch Auf Goppingen (Niemcy) – Pfadi Winterthur (Szwajcaria) 37:32 (19:17). Pierwszy mecz: 33:30 dla Goppingen. Awans: Goppingen * KIF Kolding Kobenhavn (Dania) – Abanca Ademar Leon (Hiszpania) 25:27 (13:13). Pierwszy mecz: 27:24 dla KIF. Awans: KIF * Futebol Clube do Porto (Portugalia) – Bregenz Handball (Austria) 31:29 (17:11). Pierwszy mecz: 28:27 dla Porto. Awans: Porto * Maccabi Srugo Rishon Lezion (Izrael) – Grundfos Tatabanya KC (Węgry) 26:28 (12:14). Pierwszy mecz: 35:23 dla Grundfos. Awans: Grundfos.