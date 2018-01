Boblseiści AZS UMCS Lublin pojadą na igrzyska olimpijskie!

To znakomita informacja, ponieważ do tej pory pewny start miała tylko dwójka. Wszystko przez niespełnienie wymogów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który żądał od naszej czwórki dwukrotnego ukończenia zawodów Pucharu Świata w czołowej 18. To udało się tylko raz, ale PKOL postanowił dać szansę naszym zawodnikom.

– To świetna informacja, bo naszej czwórce po prostu należy się ta szansa. W ten sposób stali się pierwszymi w historii uczestnikami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, którzy reprezentują klub z województwa lubelskiego – mówi Rafał Koszyk, manager Mateusza Lutego. – To olbrzymie wyróżnienie dla naszego regionu. Przypomnę tylko, że ostatni medal sportowiec z województwa lubelskiego zdobył w 1988 r. w Seulu, a był to zapaśnik Andrzej Głąb. Sport to świetna promocja regionu, dlatego cieszę się, że będziemy mogli zaistnieć również podczas zimowych zmagań olimpijskich – powiedział Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Luty do Korei Południowej wyleci 3 lutego. Dzień wcześniej złoży olimpijskie ślubowanie. – To dla mnie spełnienie marzeń. Aby uzyskać możliwość udziału w Igrzyskach Olimpijskich musiałem najpierw zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Na szczęście spotkałem na swojej drodze przychylne mi władze samorządowe oraz świetnie zorganizowany klub – mówi Luty.

Nasz bobsleista w Pjongczang wystartuje zarówno w dwójkach, jak i czwórkach. Dużo większe szanse ma w tej pierwszej konkurencji. – W niej celuje w czołową dziesiątkę. Wspólnie z Krzysztofem Tylkowskim stanowimy zgrany duet, co potwierdzają ostatnie wyniki w Pucharze Świata. W czwórkach bardzo chciałbym zmieścić się w najlepszej dwudziestce. Tor w Pjongczang nie należy do najtrudniejszych, co nie jest dla nas sprzyjającą okolicznością. Są na nim jednak 3 miejsca, gdzie można stracić sporo czasu. Wiele też zależy od tego, co nasi rywale wyciągną z kontenerów. Sprzęt w tym sporcie odgrywa znaczącą rolę – dodaje Luty.

Rywalizacja olimpijska dwójek jest zaplanowana na 18 i 19 lutego czasu polskiego. Czwórki wystartują 24 i 25 lutego czasu polskiego.