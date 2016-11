Bracia Mrozik rozbili kolejnego przeciwnika i liderują rozgrywkom

Kibice, którzy ostrzyli sobie zęby na to spotkanie się nie zawiedli. W tym meczu nie zabrakło efektownych akcji, celnych rzutów i niezłej obrony, a przez czternaście minut pachniało sporą niespodzianką.

Pierwsza kwarta przebiegała zgodnie z planem – Bracia Mrozik narzucili swoje warunki i prowadzili 12:6. I kiedy wydawało się, że odniosą łatwe zwycięstwo, ten dobrze funkcjonujący mechanizm zaciął się. Alco zdobyło dziewięć punktów z rzędu i w 12 min objęło prowadzenie. To wyraźnie rozdrażniło faworytów rozgrywek, którzy odpowiedzieli serią 12:0 i na początku trzeciej kwarty wygrywali już 30:19.Alco wprawdzie próbowało jeszcze walczyć, ale w kolejnych minutach ten dystans jeszcze się powiększał. W pewnym momencie przewaga Braci Mrozik sięgnęła nawet osiemnastu punktów. W końcówce Alco odrobiło część strat, ale ten fakt wynikał z tego, że u rywali na boisku pojawili się gracze rezerwowi. Najlepszym graczem spotkania był Jacek Olejniczak. Center Braci Mrozik zdobył dwanaście punktów. U przegranych wyróżnił się natomiast Łukasz Niklewicz, autor czternastu „oczek”.

Komplet zwycięstw, podobnie jak Bracia Mrozik, ma również BiM Team. Wicelider LNBA stoczył pasjonujący bój z Kadeo-Nadar, który zakończył zwycięstwem 47:45. BiM Team przez większość spotkania grał bardzo konsekwentnie i w trzeciej kwarcie wygrywał już nawet trzynastoma punktami. To wyraźnie rozluźniło zespół, co wykorzystało Kadeo-Nadar. Mistrz rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego zaczął błyskawicznie odrabiać straty i na 48 sekund przed końcową syreną zbliżył się do rywali na zaledwie jeden punkt. Kadeo-Nadar w ostatnich akcjach popełniło jednak kilka błędów, które ostatecznie nie pozwoliły im wygrać z BiM Team. Najlepszym zawodnikiem zwycięskiej ekipy był Przemysław Małyszek, który mecz zakończył z ośmioma punktami i zbiórkami na koncie.

W Konferencji B pierwszą porażkę poniosło WSNS Devils. „Diabły” przegrały 25:36 z ekipą MyjniaKrycha-CgmPolska. O przegranej WSNS zadecydowała fatalna skuteczność – gracze Devils trafili jedynie dziewięć rzutów z gry. Sukces ekipie MyjniaKrycha zapewnił Michał Ejsmont, który zdominował strefę podkoszową i zebrał aż dwanaście piłek. U przegranych najskuteczniejszy był Michał Praszczak, zdobywca siedmiu punktów. (kk)

Konferencja A: Grizzly Asseco BS – Ekbud 42:36 * Matematyka – Dbros Puławy 75:55 * Arkada – Alpaca-Alfachem 53:39 * BiM Team – Kadeo-Nadar 47:45 * Dragon Juranda 7 – Rodmos 38:36 * Alco – Bracia Mrozik 38:47.

Bracia Mrozik 5 10 287-210 BiM 5 10 292-230 Matematyka 5 9 332-240 Grizzly 5 9 280-210 DRAGON 5 9 234-209 Alco 5 8 267-230 Ekbud 5 7 227-247 Arkada 5 7 226-248 Kadeo-Nadar 5 6 234-283 DBros 5 5 250-313 Rodmos 5 5 207-298 Alpaca-Alfachem 5 5 216-334

Konferencja B: Symbit – Vapol D-Art 49:62 * Korwex – Partizan 46:57 * NoToCo – Domik Pasywny 47:35 * MyjniaKrycha-CgmPolska – WSNS Devils 36:25 * AT Vision – Ibra Poniatowa 61:49 * Venta – Jurand 41:34.