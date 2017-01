Brandon Peterson zagra we francuskim JDA Dijon?

Wszystko wskazuje na to, że amerykański środkowy przeniesie się teraz do Francji, gdzie będzie występował w zespole JDA Dijon. To przedostatnia drużyna francuskiej ekstraklasy, która w tym sezonie legitymuje się bilansem pięciu wygranych i 12 porażek.

– Peterson wykupił swój kontrakt – potwierdza Arkadiusz Pelczar, prezes TBV Startu. – Nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że w takim momencie tracimy ważnego zawodnika. Musimy się z tym jednak pogodzić i szybko znaleźć wartościowego następcę – dodaje szef czerwono-czarnych.

Peterson rozegrał w TBV Starcie 16 spotkań i należał do najlepszych centrów Polskiej Ligi Koszykówki. Imponująco wygląda zwłaszcza jego średnia zbiórek – miał ich blisko 9 na mecz. Najprawdopodobniej więc czerwono-czarni stracili kluczowego gracza, znacznie osłabiając skład, przecież i tak nie najmocniejszy, bo lublinianie to jedna z najsłabszych drużyn w rozgrywkach. A co to oznacza w perspektywie czekającej zespół ciężkiej walki o utrzymanie, chyba nie trzeba dodawać. – Nie mamy do niego żalu. Takie jest sportowe życie i musimy poradzić sobie z tą sytuacją – mówi Paweł Kowalski, kapitan TBV Startu.

Teraz przed działaczami pilne zadanie poszukania jego następcy. Ciekawą propozycję złożyli chociażby agenci Douga Wigginsa, którzy zaproponowali kandydaturę jednego ze swoich klientów. Chodzi o Amerykanina, który ocierał się o NBA w ekipie Utah Jazz.

Peterson w poprzednim tygodniu otrzymał intratną ofertę z Francji i zgłosił chęć odejścia z TBV Startu. Wystąpił jeszcze w meczu z Siarką Tarnobrzeg, ale na boisku spędził jedynie 99 sekund. Później zgłosił uraz i nie pojawił się na parkiecie do końca spotkania.

Potrenuj ze Startem

Dzisiaj zawodnicy zajmą się promowaniem koszykówki wśród najmłodszych. TBV Start przyłączył się bowiem do akcji Urzędu Miasta Lublin „Zima w mieście”, która propaguje aktywny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież podczas zimowych ferii. W ramach tej akcji czerwono-czarni spotkają się dziś z najmłodszymi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera 2 w Lublinie. Aby wziąć udział w treningu wystarczy mieć ze sobą strój sportowy i obuwie na zmianę.