Budowlani Lublin rozpoczynają nowy sezon wyjazdowym meczem z Ogniwem Sopot

Rozgrywki rugby w naszym kraju wróciły do starego systemu. Nie tak jak to było ostatnio, rywalizacja rozpoczynać będzie się wiosną i kończyć jesienią.

Mistrza Polski poznany w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Pomysł powrotu do tego, co było dobre kilkadziesiąt lat temu zrodził się w ubiegłym roku. Wiosennym mistrzem kraju ówczesnego sezonu 2015/2016 zostali Budowlani Łódź S.A. Ten sam zespół świętował jesienią zdobycie Pucharu Polski, po wygranej z Ogniwem Sopot 17:6. Jesienne rozgrywki, w których w roli beniaminka wystąpili Budowlani Lublin, miały za zadanie przygotować zespoły do rywalizacji w nowych – starych realiach. – Przekonaliśmy się, że przed nami było sporo pracy. Dlatego, aby być spokojnym o utrzymanie w Ekstralidze musieliśmy też szukać wzmocnień – mówi szkoleniowiec Budowlanych Stanisław Więciorek.

Lubelski klub obrał kierunek wschodni i w kadrze Budowlanych zobaczymy co najmniej czterech Ukraińców. To Miroslav Shuliak, Aleksandr Łomakin, Aleksandr Khomenko i Artem Kulyk. Klub czyni starania o pozyskanie jeszcze jednego gracza z tego kraju. – Powinniśmy być mocniejsi niż jesienią. Zaczynamy meczem z solidnym zespołem Ogniwa i o punkty nie będzie łatwo – mówi lubelski szkoleniowiec.

Faworytem są gospodarze, w szeregach których występują wychowankowie lubelskiego klubu: Wojciech Piotrowicz, Stanisław Powała-Niedźwiecki i Grzegorz Szczepański.

TERMINARZ BUDOWLANYCH

1 kolejka (25-26 marca): Ogniwo Sopot – Budowlani Lublin * Budowlani Łódź SA – Juvenia Kraków * Lechia Gdańsk – Arka Gdynia * Pogoń Siedlce – KS Budowlani Łódź.

1-2 kwietnia: Lublin – Lechia * 15 kwietnia: Pogoń – Lublin * 29 kwietnia: Lublin – KS Łódź * 6-7 maja: Arka – Lublin * 13-14 maja: Juvenia – Lublin * 20-21 maja: Lublin – Łódź S.A.

12-13 sierpnia: początek rundy rewanżowej.

KADRA BUDOWLANYCH NA RUNDĘ WIOSENNĄ sezonu 2017

I linia młyna: Sebastian Berestek (ur. 1979), Aleksandr Khomenko (90), Michał Majcher (88), Robizon Klberashvili (96), Kamil Wiecaszek (93), Konrad Zając (83).

II linia młyna: Bartłomiej Jasiński (81), Wojciech Król (88), Aleksandr Łomakin (80), Michał Świderski (89).

III linia młyna: Arkadiusz Dankiewicz (98), Jakub Jasiński (79), Piotr Wiśniewski (95), Tomasz Zduńczuk (91).

Łącznik młyna: Jakub Bobruk (94), Wojciech Lubisz (96).

Łącznik ataku: Piotr Skałecki (91), Miroslav Shuliak (93).

Środkowy ataku: Wojciech Brzezicki (98), Patryk Ćwieka (94), Artem Kulyk (92).

Skrzydłowy ataku: Maciej Grabowski (97), Marcin Dzioch (93), Piotr Psuj (87), Rafał Świderski (90), Piotr Więckowski (98).