Budowlani Lublin wracają do gry

Dla lublinian skończyły się trzymiesięczne wakacje. Ostatnie spotkanie drużyna trenera Stanisława Więciorka rozegrała 20 maja. W niedzielę do Lublina zawita Ogniwo Sopot, trzecia ekipa po pierwszej rundzie. Goście to brązowy medalista kraju oraz finalista Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu, na inaugurację rozgrywanego w nowym systemie (wiosna-jesień) sezonu lublinianie ulegli w Sopocie 7:38.

Występująca w roli debiutanta ekipa Budowlanych w pierwszej rundzie wygrała dwa mecze i doznała pięciu porażek. Cenne punkty lubelscy rugbyści zdobyli w spotkaniach z KS Budowlani Łódź w czwartej kolejce (76:0) i dwie kolejki później w Krakowie (18:13). Na koncie zgromadzili dziewięć punktów i zajmują szóstą lokatę. – Naszym celem jest utrzymanie tej pozycji – przyznaje Jacek Zalejarz, prezes Budowlanych. Jednak natychmiast dodaje: – A gdyby udało się przesunąć w klasyfikacji jedno miejsce wyżej, bylibyśmy bardzo szczęśliwi.

W przerwie między rundami w kadrze ekipy z ul. Krasińskiego doszło do kilku zmian. Z drużyną pożegnało się trzech zawodników: Patryk Ćwieka, Jakub Jasiński i Mirosław Szuliak. Pierwszy wyjechał zagranicę, Jasiński zakończył sportową karierę. Z kolei Ukrainiec nie zaliczy pierwszej rundy do udanych i po trzech miesiącach musiał opuścić Lublin. Na co najmniej sześć tygodni wypadł ze składu kadrowicz Wojciech Brzezicki. Reprezentant U-20 podczas obozu w Łodzi przed ME złamał nogę. W zespole pojawią się nowi gracze. – Do seniorów dołączą juniorzy z rocznika 1999, srebrni medaliści tegorocznych MP, jak też trzej Ukraińcy: Anton Shashero, Vladyslav Adazhynyk i Oleksii Novikow – tłumaczy prezes.

Trener Stanisław Więciorek będzie mógł w większym stopniu korzystać właśnie z graczy zza wschodniej granicy. – Nasze przepisy mówią, że na boisku w drużynie musi grać minimum 10 Polaków. Nowi Ukraińcy dobrze się zapowiadają. Z Ogniwem będziemy chcieli się zrewanżować za porażkę na inaugurację – zapowiada trener Więciorek.

KADRA BUDOWLANYCH LUBLIN



I linia młyna: Arkadiusz Dankiewicz (urodzony w 1998 roku), Michał Majcher (88), Robizon Kelberashvili (96), Konrad Zając (83), Aleksandr Khomenko (90), Oleksii Novikow (98). II linia młyna: Bartłomiej Jasiński (81), Wojciech Król (88), Tomasz Zduńczuk (91), Bartłomiej Daszczyk (99), Kacper Wiśniewski (99), Jakub Maciejewski (99). III linia młyna: Michał Świderski (89), Piotr Wiśniewski (95), Aleksandr Łomakin (80), Oskar Rudziński (99), Michał Musur (99), Artur Białota (99), Dawid Polak (99), Damian Urban (99). Łącznik młyna: Jakub Bobruk (94), Damian Mazuś (99). Łącznik ataku: Patryk Ćwieka (94), Anton Shashero (99), Maciej Borówka (99). Środkowy ataku: Wojciech Brzezicki (98), Piotr Skałecki (91), Rafał Szrejber (91), Vladyslav Adazhynyk (97). Skrzydłowy ataku: Piotr Więckowski (98), Stanisław Kasprzak (99), Konrad Posłajko (99), Bartosz Kozłowski (99), Jakub Kamiński (99), Łukasz Mańko-Musiał (99). Obrońca: Maciej Grabowski (97), Artem Kułyk (92).

Przybyli: Novikow, Shashero, Adazhynyk (wszyscy Kijów, Ukraina), Daszczyk, Kasprzak, Rudziński, Kamiński, Musur, K. Wiśniewski, Białota, Borówka, Mańko-Musiał, Mazuś, Polak, Posłajko, Kozłowski, Urban, Maciejewski (wszyscy z juniorów).

Ubyli: Patryk Ćwieka (wyjechał zagranicę), Jakub Jasiński (zakończył karierę), Mirosław Szuliak (powrócił na Ukrainę).

TERMINARZ MECZÓW BUDOWALNYCH

8 kolejka (19-20 sierpnia): Budowlani Lublin – Ogniwo Sopot (niedziela, 20 sierpnia, godzina 14) * Juvenia Kraków – Budowlani Łódź S.A. * Arka Gdynia – Lechia Gdańsk * KS Budowlani Łódź – Pogoń Siedlce.

10 kolejka (16 września): Lublin – Juvenia * 11 kolejka (23-24 września): Lublin – Pogoń * 12 kolejka (30 września – 1 października): Lublin – Arka * 13 kolejka (14-15 października): KS Budowlani Łódź – Lublin * 14 kolejka (21-22 października): Budowlani Łódź SA – Lublin * mecz przełożony z 9. kolejki, z 26 sierpnia (4 listopada): Lechia – Lublin.