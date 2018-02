Cezary Kucharski nie jest już menadżerem Roberta Lewandowskiego

Cezary Kucharski, były piłkarz, pochodzący z Łukowa i były poseł (PO) nie jest już menadżerem najlepszego polskiego piłkarza ostatnich lat. Czy latem napastnik Bayernu przeniesie się z Monachium do Madrytu?

Informację jako pierwszy na Twitterze podał Mateusz Borek. – Po ponad 10 latach współpracy Robert Lewandowski zmienia agenta. Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem, ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP – napisał dziennikarz Polsatu na swoim Twitterze.

Wiadomo już, że nowym agentem reprezentującym Lewandowskiego będzie Pini Zahavi. Wydaje się więc jednoznaczne, że współpraca została zawiązana po to, by latem polski goleador przeniósł się z Monachium do Madrytu.

Według informacji „Przeglądu Sportowego” Zahavi już rozmawiał z Realem i sprawa jest przesądzona. – Królewscy chcą sprowadzić Lewandowskiego na Santiago Bernabeu. Szacuje się, że wysokość transferu wyniesie około 150 milionów euro.

Wiadomo jednak, że klub z Monachium nie będzie chciał pozbywać się gwiazdy tego formatu. Dotychczas Bayern nie podejmował żadnych rozmów w kwestii sprzedaży Polaka. Zahavi musi więc zrobić wszystko, aby doprowadzić do rozmów na temat transferu. Kontrakt „Lewego” obowiązuje aż do 2021 roku.

Cezary Kucharski i Maik Barthel, którzy o rozstaniu zostali poinformowani odpowiednio w poprzednim i tym tygodniu, byli w styczniu na rozmowach w Madrycie. Teraz nadszedł czas Zahaviego.

Przejście Lewandowskiego do Realu znów będzie jednym z głównych tematów we wszystkich sportowych dziennikach Europy. Czy tym razem zakończy się spełnieniem marzeń Polaka? Odpowiedź poznamy zapewne latem.

Cezary Kucharski

To były reprezentant Polski, były poseł na Sejm i menedżer piłkarski.

W 2010 został wspólnikiem i przedstawicielem na Polskę firmy Eurosportsmanagement GmbH, której główna siedziba mieści się w Liechtensteinie, menedżerem m.in. Roberta Lewandowskiego , Michała Kucharczyka, Rafała Wolskiego, Jakuba Koseckiego.

W wyborach w 2011 uzyskał mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu lubelskim, otrzymując 7910 głosów. W 2015 nie ubiegał się o reelekcję. Źródło: Wikipedia