Chełmianka liczy jeszcze na trzy transfery

Kompanicki w pierwszej rundzie zapisał na swoim koncie siedem goli. Od kilku okienek transferowych 20-latek mógł przebierać w ofertach. Przenosiny z jednego czwartoligowca do drugiego nieco dziwią. Na razie zawodnik będzie wypożyczony do Chełmianki na pół roku. Drużyna Artura Bożyka zagwarantowała sobie jednak prawo pierwokupu. – Wszystko będzie zależało od tego, czy obecne rozgrywki zakończą się dla nas sukcesem, czyli awansem do III ligi. Możemy wykupić Mateusza i w przypadku zajęcia pierwszego miejsca będzie o to zdecydowanie łatwiej – wyjaśnia Grzegorz Gardziński, prezes lidera tabeli.

Jakie jeszcze plany transferowe mają biało-zieloni? – Chcemy pozyskać trzech graczy. Chodzi nam przede wszystkim o bocznych obrońców. Dodatkowo jeszcze kogoś do środka pola, kto wzmocniłby rywalizację. Nie spodziewałbym się jednak kolejnych, spektakularnych ruchów. Raczej będziemy zapraszać na testy zawodników i trzech, którzy okażą się z tego grona najlepsi zostanie u nas – dodaje prezes Gardziński.

Wiadomo już, że na wiosnę trener Bożyk nie będzie miał do dyspozycji Łukasza Sękowskiego, który ciągle ma problemy ze zdrowiem. Nie wiadomo w ogóle, kiedy 31-latek mógłby wrócić do zajęć. – Sprawa Łukasza jest przesądzona, nie może ćwiczyć i nie będzie go u nas w rundzie rewanżowej – potwierdza szef Chełmianki. Kto jeszcze może się pożegnać z zespołem? Na kontuzje narzeka również Hubert Kotowicz i dopiero na początku stycznia wyjaśnia się, czy będzie mógł brać udział w przygotowaniach. Dużo lepiej czują się za to Michał Maliszewski i Damian Chariasza. Obaj powinni normalnie wznowić zajęcia z resztą zespołu. – Odejścia z klubu są możliwe jeszcze, jeżeli uda nam się znaleźć lepszych piłkarzy, niż obecnie mamy. Wszystko wyjaśni się jednak po meczach kontrolnych – wyjaśnia prezes Gardziński.

Aleksiej Pritulak i jego koledzy spotkają się na pierwszym treningu 7 stycznia. W planach jest siedem meczów kontrolnych z mocnymi rywalami, jak: Wisła Puławy, Motor Lublin, czy Avia Świdnik.