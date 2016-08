Chełmska klasa okręgowa. Trener Krawiec był zadowolony

Już w drugiej kolejce piłkarze z Siennicy mogli cieszyć się z kompletu punktów. Przed tygodniem zarówno Brat, jak też Unia zgodnie zremisowały swoje inauguracyjne spotkania odpowiednio z Tatranem Kraśniczyn i z Ogniwem Wierzbica. Gospodarze przystąpili bardzo zmotywowani. – W starciu w Kraśniczynie powinniśmy strzelić co najmniej cztery bramki i pewnie wygrać. Jednak nie mieliśmy szczęścia – mówi trener Brata Andrzej Krawiec.

Po końcowym gwizdku meczu z zespołem z Białopola opiekun miejscowych nie mógł narzekać. Jego podopieczni strzelili gościom aż cztery gole. Jednak pierwsza odsłona zakończyła się bezbramkowym remisem. – W tym okresie szwankowała skuteczność, brakowało nam też cierpliwości przy konstruowaniu akcji bramkowych – twierdzi szkoleniowiec Brata. Na początku spotkania przestrzelił dla miejscowych Paweł Szadura. Z kolei w 20 min pozyskany latem z Tatrana Sebastian Suduł w dogodnej sytuacji trafi w boczną siatkę. Goście też mieli swoją szansę. Na 16 metrze Michał Jabłoński nie czysto uderzył w piłkę i skończyło się dla gospodarzy na strachu.

Ważnym wydarzeniem była czerwona kartka, którą w 42 min ujrzał, za drugą żółtą, Adrian Zdybel z Unii. Grający przez całą drugą połowę w przewadze jednego zawodnika miejscowi mieli ułatwione zadanie. Po 10 minutach gry po zmianie stron do bramki gości trafił Paweł Szadura. Chwilę później powinno być już 2:0, ale Piotr Lubaś przestrzelił z bliskiej odległości. Dopiero w 70 min Robert Malinowski pięknym strzałem z dystansu podwyższył wynik. Dwa kolejne gole to dzieło Suduła i Kamila Jopka. Ostatni wykończył uderzeniem z głowy dokładne podanie Arkadiusza Kistera. – Mogliśmy wygrać zdecydowanie wyżej – twierdzi Krawiec. – W końcówce meczu mieliśmy trzy sytuacje sam na sam. Raz pomylił się Sebastian Suduł, dwukrotnie wprowadzony w drugiej połowie Damian Drapsa. Mimo to jestem bardzo zadowolony z rozmiarów wygranej.

Brat Siennica Nadolna – Unia Białopole 4:0 (0:0)

Bramki: P. Szadura (55), Malinowski (70), Suduł (76), Jopek (85).

Czerwona kartka: Adrian Zdybel (Unia) w 42 min, za drugą żółtą.

Brat: Kowalski – Ćwirta., Kociuba, Jopek, Malinowski, Arnold Kister, Arkadiusz Kister, Wędzina (75 Drapsa), Lubaś (65 M. Szadura), P. Szadura (85 Gdak), Suduł.

Białopole: Siewak – Bureć, Stepaniuk, Grzywna, Tukiendorf (65 Nazaruk), Zdybel, Szyszko (60 Soroka), Leśnicki (75 J. Łukaszewski), Komosa (70 Tabuła), S. Łukaszewski, Jabłoński