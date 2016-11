Cztery Lublinianki jadą na mistrzostwa Europy do Szwecji

Doświadczona rozgrywająca w ostatniej chwili została powołana na turniej w hiszpańskiej Eldzie, który był dla Biało-Czerwonych sprawdzianem generalnym przed szwedzkim czempionatem. Krowicki musiał jednak zaprosić do kadry Gęgę, bo z powodu kontuzji z kadry wypadła Karolina Kudłacz-Gloc. W roli kapitana zawodniczkę HC Lipsk zastąpi Kinga Achruk z czarnogórskiej Buducnosti Podgorica. – To dla mnie nowość i ciężko będzie mi zastąpić Karolinę. Wiem jednak, że jedzie z nami do Szwecji i wierzę, że będzie mnie wspierać – powiedziała Achruk na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

W imprezie w Szwecji Polki zmierzą się w fazie grupowej z Francuzkami, Holenderkami i Niemkami. Wszystkie mecze zawodniczki Leszka Krowickiego rozegrają w Kristianstad. Impreza rozpocznie się 6 grudnia. Wszystkie mecze Biało-Czerwonych będą transmitowane przez TVP 2. – Na EURO zmierzymy się z mocnymi zespołami, ale to też są ludzie, a nie roboty. To jest piłka ręczna, każdy ma równe szanse. Każdy może wygrać, każdy może przegrać. Na boisku trzeba pokazać charakter, siłę woli i walkę. Będziemy gryźć parkiet – mówi na stronie ZPRP Achruk.

Warto również podkreślić, że w imprezie w Szwecji wystąpi również Ivana Bożović. Rozgrywająca MKS Selgros będzie reprezentować Czarnogórę.

Kadra Polski na mistrzostwa Europy w Szwecji

Bramkarki: Weronika Gawlik (MKS Selgros Lublin), Adrianna Płaczek (SPR Pogoń Szczecin).

Obrotowe: Joanna Drabik (MKS Selgros Lublin), Kamila Szczecina (SPR Pogoń Szczecin).

Skrzydłowe: Katarzyna Janiszewska (GTPR Gdynia), Agnieszka Kowalska (MKS Selgros Lublin), Patrycja Królikowska (SPR Pogoń Szczecin), Kinga Grzyb (MKS Zagłębie Lubin).

Rozgrywające: Marta Gęga (MKS Selgros Lublin), Monika Kobylińska (GTPR Gdynia), Joanna Kozłowska (GTPR Gdynia), Ewa Andrzejewska (EKS Start Elbląg), Natalia Nosek (MOSiR Bochnia/SMS Płock), Emilia Galińska (Neckersulmer SU, Niemcy), Kinga Achruk (ZRK Budućnost Podgorica. Czarnogóra), Alina Wojtas (Larvik HK, Norwegia).