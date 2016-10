Cztery piłkarki z naszego województwa powołane do kadry Polski

Łącznie selekcjoner wysłał zaproszenia do 26 zawodniczek. W tym gronie znalazły się prezentujące ostatnio wysoką formę Natasza Górnicka, Anna Sznyrowska i Ewelina Zdunek z Górnika Łęczna. Uznanie w oczach Miłosza Stępińskiego znalazła również Klaudia Lefeld z AZS PSW Biała Podlaska. Co ciekawe, powołań nie otrzymały inne łęcznianki – Ewelina Kamczyk i Gabriela Grzywińska, które były w kadrze na ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy z Mołdawią. To jednak nic dziwnego, bo Stępiński powołał niemal w stu procentach inną kadrę niż na wrześniowe spotkanie. Jedynym wyjątkiem jest Anna Szymańska, która jednak w meczu z Mołdawią nie powąchała boiska. – Będzie to zgrupowanie typowo selekcyjne, w czasie którego chcę przyjrzeć się zawodniczkom, które nie zmieściły się ostatnio w kadrze. Nie jest to żaden „drugi garnitur”. Do końca roku dokonuję przeglądu wojsk. Przede wszystkim chcę poobserwować piłkarki zza granicy, do których mam ograniczony dostęp. Założenie jest takie, żeby żadna dziewczyna, grająca na dobrym poziomie, nie uszła mojej uwadze. Celowo pominąłem kilka nazwisk z ligi polskiej, którymi jestem zainteresowany, ponieważ oglądam je na co dzień w Ekstralidze – powiedział portalowi laczynaspilka.pl Miłosz Stępiński. – Bardzo cieszę się, że moje podopieczne zostały docenione przez selekcjonera. Z rozmów z nowym trenerem „biało-czerwonych” wynika, że ceni sobie futbolistki mające cechy motoryczne na wysokim poziomie. Jestem pewien, że będzie zadowolony z moich podopiecznych – mówi Piotr Mazurkiewicz, opiekun Górnika.

Warto podkreślić, że w kadrze znalazło się aż dziesięć zawodniczek występujących na co dzień w zagranicznych klubach. Powołania otrzymały także futbolistki reprezentacji do lat 19, która bardzo dobrze spisuje się w eliminacjach mistrzostw Europy. Wśród nich jest Klaudia Lefeld. . – Między innymi te dziewczyny wskazał mi trener Kasprowicz. Jeśli ktoś wyróżnia się w kadrze młodzieżowej, to powinien otrzymać szansę w reprezentacji seniorskiej – powiedział portalowi laczynaspilka.pl Stępiński.