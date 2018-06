Czy Kamil Glik pojedzie na mundial? Decyzja dopiero w poniedziałek (wideo)

– Kamil, oprócz tego, że jest bardzo dobrym piłkarzem, jest również liderem poza boiskiem i nie ma co ukrywać, że jest to dla nas bardzo duża strata. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i trzymamy za niego kciuki. Z drugiej strony wiemy, że choć nie fizycznie, to Kamil cały czas jest z nami i trzyma za nas kciuki.

Nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło, ale możemy sprawić, żeby Kamil się lepiej poczuł, wygrywając spotkania. Jeżeli tak się stanie, to jemu też z pewnością będzie łatwiej z tą sytuacją – powiedział Jakub Błaszczykowski zapytany o kontuzję Kamila Glika.