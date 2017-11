Dariusz Śledź (Speed Car Motor): Jonsson? Nie będziemy żałować

Jest pan zadowolony ze składu, jaki ostatecznie udało się wam skompletować na sezon 2018?

– Pomysły były różne, ale myślę, że skład, który finalnie udało nam się zmontować jest ciekawy i perspektywiczny. Daje nam szansę na walkę.

O co?

– Naszym podstawowym celem jest awans do fazy play-off. A co dalej? Zobaczymy, jak ułoży nam się sezon i na co nas będzie stać, ale na dzień dzisiejszy myślimy przede wszystkim o zajęciu miejsca w pierwszej czwórce.

Zagranicznym liderem drużyny ma być Andreas Jonsson. Nie jest jednak tajemnicą, że nie był waszym pierwszym wyborem. Na giełdzie pojawiały się nazwiska m.in. Petera Kildemanda czy Grega Hancocka.

– To prawda, ale takimi prawami rządzi się okres transferowy. To bardzo krótki i dynamiczny czas, w którym wiele się dzieje, a dodatkowo w tym roku doszły do tego zawirowania związane z nowym regulaminem PGE Ekstraligi, które wprowadziły trochę niepokoju wśród zawodników. Rozmawialiśmy z Peterem czy Gregiem, ale nie chcę mówić, na ile te negocjacje były zaawansowane. Nie podpisaliśmy z nimi umów, wybrali inne oferty i tak to należy podsumować. Ostatecznie udało nam się zakontraktować Andreasa i myślę, że ani on, ani my nie będziemy tego żałować. To doświadczony zawodnik i bardzo liczymy na jego dobrą postawę.

Kadra Motoru liczy w tej chwili sześciu seniorów. Nie ma obaw, że w razie kontuzji czy innych sytuacji losowych ten skład może okazać się za wąski?

– Szeroki skład z jednej strony daje pewne bezpieczeństwo, ale z drugiej wprowadza nerwowość w zespole. Zawodnicy często tracą za dużo energii na to, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie, co zabija atmosferę w drużynie i współpracę między żużlowcami. Jest pewne ryzyko, że w trakcie sezonu mogą pojawić się jakieś braki, ale są okienka transferowe czy wypożyczenia i w razie czego będziemy sobie w stanie poradzić z ewentualnymi problemami.

Jeśli chodzi o ewentualne niedyspozycje, to kibice mają sporo obaw odnośnie zawodników startujących na Wyspach Brytyjskich. Robert Lambert już zadeklarował, że zrezygnuje ze startów w Championship. A jak wygląda sytuacja z Samem Mastersem?

– W jego przypadku będzie tak samo, jak z Robertem. Sam też rezygnuje z występów w drugiej lidze angielskiej i będzie miał dla nas więcej czasu. To był zresztą jeden z warunków, jakie stawialiśmy w trakcie negocjacji.

Dużo mówi się o zakontraktowaniu Jonssona, ale cennym wzmocnieniem jest także pozyskanie braci Dawida i Wiktora Lampartów. Wychowankowie Stali Rzeszów na brak ofert nie narzekali.

צ To prawda, wiele klubów starało się o tę dwójkę. Ostatecznie trafili do nas, z czego bardzo się cieszymy i liczymy, że będą silnymi punktami naszego zespołu. Co zdecydowało o tym, że wybrali Lublin? Nie wiem, może przekonała ich atmosfera na trybunach. Mamy wspaniałych kibiców i to też jest jednym z powodów, dla których zawodnicy chcą tu jeździć. Liczę, że Wiktor u nas się rozwinie i stanie się jeszcze lepszym zawodnikiem. Dzięki jego pozyskaniu nasza formacja juniorska jest gotowa, ale nie powiedziałbym, że jest już zamknięta.

Czy to znaczy, że pozyskacie jeszcze jakiegoś młodzieżowca? Kibice bardzo liczyli na Oskara Bobera…

– Zobaczymy, co czas przyniesie. Na razie nie chcę nic więcej mówić.