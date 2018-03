Dawid Kownacki (Polska U-21): Styl był mniej ważny

W meczu z Litwą długo się męczyliście, ale ostatecznie udało się wam wygrać 1:0 po pańskiej bramce...

– Litwini bronili się praktycznie dziewięcioma zawodnikami we własnym polu karnym, więc bardzo trudno było nam sforsować ten mur. W pierwszej połowie graliśmy zdecydowanie za wolno, przez co rywal miał czas, aby odpowiednio się przesuwać. Po przerwie Litwini tracili siły, a my to staraliśmy się to wykorzystać. Przyspieszyliśmy tempo, wbiegaliśmy w powstałe luki i przyniosło to efekt. Wiedzieliśmy, że Gruzja zremisowała z Danią i zwycięstwo pozwoli nam awansować na pozycję lidera. Dlatego chcieliśmy wygrać ten mecz za wszelką cenę. Styl tego dnia był mniej ważny.

Czy żółta kartka, którą pan otrzymał była słuszna? Czy rzeczywiście chciał pan wymusić rzut karny?

– W tej sytuacji byłem faulowany. Zdziwiłem się, że rywal robi wślizg w takiej sytuacji. Zostawiłem nogi, on we mnie trafił, a ja się przewróciłem. Byłem przekonany, że sędzia biegnie, aby wskazać na jedenasty metr. Tymczasem on dał mi żółtą kartę. Jestem bardzo zdziwiony jego decyzją. To moja czwarte upomnienie w tych eliminacjach. Piąte będzie oznaczać przymusową pauzę. Rozmawiałem już z kierownikiem o możliwości odwołania się od tej kartki, bo na nią nie zasłużyłem. Musze się teraz pilnować, aby nie dostać kolejnego upomnienia, ponieważ bardzo chcę zagrać w meczu z Danią, który może być kluczowy dla tych eliminacji.

Jak się panu podobała atmosfera na Arenie Lublin?

– Była znakomita, podobnie zresztą jak podczas młodzieżowego Euro. Imponująca była zwłaszcza organizacja dopingu, który był prowadzony przez fanów Motoru Lublin. Lubię grać w tym mieście. Arena jest piękna, a atmosfera napędza piłkarzy do jeszcze lepszej gry.

W piątek zagrał pan w reprezentacji Polski przeciwko Nigerii. Czy szkoda było opuszczać kadrę Adama Nawałki?

– Taka była decyzja trenera. Z Koreą Południową i tak nie byłem przewidziany do gry, więc cieszę się, że mogłem rozegrać cały mecz w kadrze U-21. Ostatnio nie występuję zbyt często w Sampdorii Genua, więc dodatkowe minuty są mi bardzo potrzebne. Poza tym jestem kapitanem „młodzieżówki” i czuję się za tę ekipę odpowiedzialny. Walczymy o awans do mistrzostw Europy, więc te trzy punkty są dla nas bardzo ważne.

Widzi pan siebie w drużynie Adama Nawałki, która weźmie udział w mundialu?

– Oczywiście, że tak, ale wszystko zależy od mojej dyspozycji. Muszę grać regularnie w klubie. Ciągle staram się walczyć o minuty w Sampdorii. Myślę, że regularne występy w klubie będą kluczowe dla selekcjonera przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe na mundial.

Czy po spotkaniu z Nigerią jest pan bliżej powołania na mundial?

– Ciężko powiedzieć. Jak na debiut w seniorskiej kadrze, to muszę powiedzieć, że nie było źle. Presja mnie nie zjadła i myślę, że pokazałem gotowość do gry w wielkich meczach. Takie spotkania, jak to we Wrocławiu są tym na co każdy zawodnik czeka. Urodziłem się po to, aby walczyć o dużą stawkę. Debiut w seniorskiej kadrze był jednym z moich marzeń. Spełniłem je, ale to nie oznacza, że nie mam innych celów. Jednym z nich jest udział z reprezentacją Polski w mistrzostwach świata w Rosji.